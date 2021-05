Ostsee-Urlaub: Volle Strände in Vorpommern-Rügen ab 1. Juni?

Stralsund

Plötzlich scheint alles ganz schnell zu gehen mit der Abschaffung der Lockdown-Regeln im Landkreis Vorpommern-Rügen, seit Landrat Stefan Kerth (SPD) plant, bereits ab dem 1. Juni das öffentliche Leben im Kreis wieder hochzufahren. Der Verwaltungschef geht davon aus, dass sein Fünf-Punkte-Plan, den er der Staatskanzlei vorgelegt hat, gleich nach den Pfingstfeiertagen in Schwerin beraten wird.

Zwar dämpfte der stellvertretende Ministerpräsident Harry Glawe (CDU) am Donnerstag auf einer Pressekonferenz die Erwartungen für eine frühe Öffnung unter dem Stichwort „Keine Extrawürste“ noch etwas. Doch Glawe sagte auch: „Ich weiß, dass man da auf der Insel Rügen hohe Erwartungen schürt. Landrat Kerth hat sich ja schon geäußert. Aber Landrat Kerth kann das nicht allein entscheiden. Das wird das Kabinett machen“, so der Minister für Wirtschaft und Tourismus. Aber auch er geht davon aus, „dass wir öffnen wollen und werden“.

Für den Tourismus wäre der 31. Mai der bessere Öffnungstag

Über den Zeitpunkt müsse man aber noch reden. Eine Entscheidung solle erst nach dem Treffen der Fachgruppe am Mittwoch fallen. „Wenn die Inzidenzen stimmen, wird es Antworten geben“, so Glawe. „Wir werden dabei aber nicht nur die Insel Rügen im Blick haben, sondern Lösungen für das ganze Land finden müssen.“ Aus internen CDU-Kreisen wird bereits über eine Öffnung für den Tourismus nicht nur für Rügen, sondern für ganz MV diskutiert. Denkbar wäre demnach sogar eine Öffnung ab dem 31. Mai. Denn dies wäre ein klassischer Anreise-Tag, im Gegensatz zum 1. Juni, der auf einen Sonntag fällt.

Tourismusverband Rügen erfreut über Öffnungsperspektive

Ob 31. Mai oder 1. Juni: Im Tourismusverband Rügen, zu dem auch Stralsund gehört, freut man sich dagegen sehr über den lange hinausgezögerten Vorstoß des Landrates, der vielleicht doch zu einer raschen Öffnungsperspektive führen könnte. Im Vorstand rätselt man noch ein bisschen über die Beweggründe des Landrates und der Regierung, das Thema anzugehen. Habe der nie dagewesene öffentliche Druck im Schulterschluss mit Bürgermeistern, Touristikern, Verbänden und Politikern aus ganz Vorpommern dazu geführt? Oder war es das auch an den Landrat versandte Rechtsgutachten des Tourismusverbandes Rügen zur gültigen Corona-Landesverordnung? Vielleicht auch das angekündigte Normenkontrollverfahren?

Branche braucht Gewissheit

Es sei letztlich nebensächlich, sind sich der Vorstandsvorsitzende Knut Schäfer und der Vorsitzende des Tourismusbeirates Kai Gardeja einig. „Schließlich bewege sich endlich etwas! Fakt ist jedoch, die Branche braucht endlich Vertrauen, Verlässlichkeit und schnellstmöglich Gewissheit zur Öffnung am 1. Juni – und das eher gestern als morgen“, so Schäfer.

Klage steht weiterhin im Raum

Die angekündigte Klage steht allerdings weiterhin im Raum. Das juristische Gutachten, was den ungerechtfertigten Eingriff in Grundrechte aufzeige, sei an die Landesregierung versandt, die Frist, die der Tourismusverband für eine Reaktion eingeräumt hat, endet am Freitag. Bis dahin sollten Signale kommen, ansonsten werde die Klage eingereicht, heißt es beim Tourismusverband Rügen. Eine Entscheidung müsste dann das Oberverwaltungsgericht in Greifswald treffen.

Anfragen zur Zimmervermittlung ab Juni nehmen deutlich zu

In der Stralsunder Tourismuszentrale bereitet sich deren Leiter André Kretzschmar indes auf das mögliche Öffnungsszenario 1. Juni vor. „Wir sind in der Lage, unser Personal schnell zurückzuholen“, sagt Kretzschmar. Noch ist allerdings einiges zu tun, etwa Ware zu ordern, deren Nachschub über den Lockdown hinweg ausgesetzt worden war. „Aber das werden wir in den Griff bekommen, schließlich werden wir als Dienstleister für die Touristen gebraucht“, sagt der Leiter der Tourismuszentrale. Auf deren Buchungsplattform nehmen derweil die Anfragen zur Zimmervermittlung zu.

Schon deshalb gehen wir mit unseren Rügener Kollegen konform, denn angesichts sinkender Inzidenzzahlen waren die alten Regeln für das Zurückfahren des öffentlichen Lebens im Land nicht mehr angemessen“, so Kretzschmar. Er macht in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, dass es bei den künftigen Öffnungen für Touristen ja nicht nur um Übernachtungen gehe. „Gerade in Stralsund reden wir dann auch über Kultur wie Theater und Museen bis hin zu den Angelbooten, deren Verleih bislang noch untersagt ist.“

OB Badrow kritisiert Landrat für späte Einsicht

„Ich gratuliere dem Landrat zu seiner Erkenntnis, dass die gerade erst verlängerten Einschränkungen kaum mehr zu rechtfertigen sind“, sagt Stralsunder Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) kritisch. „Irritierend ist dabei nur, dass er Teil eben jenes Gremiums ist, das genau diese Einschränkungen ja vorab beraten hat: der MV-Gipfel. Ich wünschte, dass jene, die sich kompetent und konstruktiv in diese Beratungen einbringen wollten, früher gehört und nicht weggebügelt worden wären: die Touristiker. Für die Hotels, Museen und Freizeitanbieter zählt jeder einzelne Tag! Dass wir heute mit einer 17er Inzidenz in menschenleere Pfingstferien starten, ist ein Desaster. Nein, Herr Kerth, der 1. Juni ist kein idealer Zeitpunkt.“

Hiddensee-Bürgermeister Gens erwägt immer noch Klage

So sieht es auch Thomas Gens, Bürgermeister der Insel Hiddensee. „Wir erwarten keine Pläne, vielmehr planbare und belastbare Daten für einen verbindlichen Start“, sagt Thomas Gens, Bürgermeister der Insel Hiddensee. „Dies noch in dieser Woche. Alternativ prüfen wir den Rechtsweg, wenn nichts Klares kommt”, macht Gens Druck. Und lenkt den Blick gleich auf die Testsituationen im Kreis. Diese sieht er äußerst kritisch. „Es gibt rund 75 Testmöglichkeiten für 230 000 Einwohner“, merkt er die schlechte Quote an. „Jetzt kommen bald noch die Urlauber dazu.“ Seine Gemeinde hätte fünf Zentren vorbereitet. „Wir haben eine Quote von 200 zu 1”, sagt Gens. „Ohne Touristen. Unser Konzept, auch zum Testen, liegt allen seit Ende März vor. Nur scheint wenig im Land vorbereitet. Leider.“

Wegen britischer Mutante Infektionsgeschehen im Blick behalten

Abhilfe könnte geschafft werden, wenn mehr Hotels selbst beim Testen unterstützen. Das DRK Vorpommern-Rügen hilft dabei, Mitarbeiter entsprechend zu befähigen. Auch aus Sicht von André Waßnick, Chef des DRK-Kreisverbandes, stehen die Zeichen gut für die Öffnung. „Aus meiner Sicht ist die frühzeitige Öffnung eine schwierige Gradwanderung, die uns gelingen kann”, sagt André Waßnick. „Durch das Testen und Impfen sind wir im Vergleich zum letzten Jahr deutlich besser aufgestellt. Dennoch müssen wir mit Bedacht vorgehen, weil die britische Mutante auch bei uns im Kreis auf dem Vormarsch ist.“ Die letzte Saison hätte jedoch gezeigt: „Die Hotels waren voll und dennoch haben die vielen Urlauber das Infektionsgeschehen nicht angeheizt.“ Durch das eingespielte Team vom Gesundheitsamt wäre es zudem möglich, Infektionsketten in kürzester Zeit aufzudecken und zu durchbrechen. „Die Erfahrung der letzten Monate kommt uns hier zugute”, so Waßnick.

Ozeaneum, Nautineum und Natureum öffnen

„Wir bereiten uns auf die Öffnung des Ozeaneums am 1. Juni vor“, sagt Andreas Tanschus, Direktor des Deutsches Meeresmuseums. Die Mitarbeiter und auch die Saisonkräfte kommen derzeit nach und nach zurück an ihre Arbeitsplätze.

Eine kleine Ungewissheit gibt es dennoch. „Wir sind gespannt, welche Auflagen für uns gelten werden. Das ist noch etwas in der Schwebe.“ Seine Befürchtung: „Wir wollen nicht hoffen, dass die Besucherzahlen durch Abstände und Testauflagen weiter einbrechen.“ Das Hygienekonzept des Ozeaneums, das immer wieder den aktuellen Gegebenheiten angepasst worden war, hatte sich im vergangenen Jahr bewährt. „Unter den 400 000 Besuchern 2020 war nicht ein Fall gewesen, der bei uns nachverfolgt werden musste“, so der Direktor.

Zusammen mit dem Ozeaneum werden dann auch das Nautineum auf dem Dänholm sowie das Natureum auf dem Darß, die Außenstandorte des Meeresmuseums wieder öffnen. „Am Freitag machen wir im Nautineum noch einmal eine Begehung und legen die letzten Maßnahmen fest, dann können die Besucher kommen“, sagt Tanschus. Das Meeresmuseum selbst bleibt wegen der Umbauarbeiten bis 2023 geschlossen. Für Neugierige wird noch im Juni gegenüber an der Ecke Mönch-/Böttcherstraße ein kleines Informationszentrum zum Meeresmuseum öffnen.

Baaber Hotelier will ab 7. Juni für alle öffnen

In Baabe will Michael Belger, Chef des Cooee Ostseehotels, sein Haus am 7. Juni für alle Gäste öffnen. „Egal woher die kommen„, sagt der gebürtige Berliner. „Landesrecht geht nicht vor Bundesrecht. Egal was die Schwesig sagt. Es reicht. Ich werde keinen nach Hause schicken.“

Das Haus sei durch Nachfragen und Umbuchungen bereits ausgebucht, berichtet er. „Die Gäste sind ausgehungert, aber auch unglaublich verunsichert darüber, was nun gelten soll: 7. Juni, 14. Juni, 1. Juni?„ Einen Start zu Pfingsten hält der Hotelier für völlig utopisch.

„Es geht ja auch darum, dass man seinen Gästen einen gewissen Service bietet“, so Belger. „Da kann ich keine Abstriche machen. Ein Schnellschuss bringt uns nichts.“ Zudem bereite ihm die Logistik Kopfzerbrechen. „Die Wäscherei in Sellin hat kaum Kapazitäten, und aus der Rostocker Brauerei kann ich nur Bier mit kurzer Haltbarkeit bekommen, ohne Rückgabe“, moniert er.

Dabei sei sein Haus ganz weit vorn, was die Vorbereitung angeht. „Wir haben ein Testzentrum im Haus, erweitern das auch noch, können Schnell- und PCR-Tests anbieten“, sagt der Chef. „Aber wir sind allein auf weiter Flur.“ Er glaube nicht, dass die Testkapazitäten für die erwarteten Urlauber reichen. „Da hätten sich Bürgermeister, Landkreise und Verbände früher einen Kopf machen müssen, anstatt sich jetzt als die Retter der Unternehmer zu präsentieren“, lässt er noch mal Dampf ab.

