Ostseebad Binz: Weniger Strandkörbe - mehr Platz für Handtuchurlauber

Noch ist es still am Strand von Binz. Einige Spaziergänger laufen dick eingemummelt an der Küste entlang, das Gefühl den Strand „ganz für sich allein zu haben“ steht bei Einheimischen und Gästen hoch im Kurs. Blättert man einige Monate weiter im Saisonkalender, bietet sich ein ganz anderes Bild. Im Sommer ist der Strand an schönen Tagen so überlaufen, dass es schwer wird, überhaupt noch ein Fleckchen für das Handtuch zu finden. 

Nicht ganz unschuldig an der Platznot im Sommer sind die vielen Strandkörbe. Während auf der einen Seite die Ostsee den Platz für die Strandnutzer begrenzt, bilden die Standkorbbereiche auf der Dünenseite die Barriere. Denn in den von allen Ostseebädern Rügens ausgewiesenen Strandkorbbereichen gilt Exklusivität. „das unbefugte Liegen und das Aufstellen von Strandmuscheln in den gekennzeichneten Strandkorbbereichen, ohne auch einen Strandkorb angemietet zu haben ist verboten“, heißt es beispielsweise in der Strandsatzung Göhren. Also: Kein Korbticket – keine Möglichkeit sich zu Fuße des Strandkorbs niederzulassen. Der Strand in Binz ist in den Abmessungen nicht so „breit“ wie andere Strände der Insel, bei auflandigem Wind bleiben nur wenige Meter Nutzungsfläche, auf denen sich dann alles tummelt: Strandmuscheln, Handtuchpuristen und Spaziergänger.

Zwei Drittel des Strandes „quasi nicht öffentlich“

Im Ostseebad Binz beobachtet man diese Entwicklungen seit längerem kritisch. „Das ist öffentlicher Strand, für den wir auch Tourismusabgabe erheben, der aber auch für Einwohnerinnen und Einwohner gleichermaßen zugänglich sein muss“, sagt Tourismusdirektor Kai Gardeja. „Es kann nicht sein, dass dort die Strandkörbe zum Teil in Sechserreihen stehen und kein Platz mehr für alles andere ist. Großzügige Flächen, viel Sand und Sonne müssen zukünftig wieder unsere Zutaten für einen perfekten Strandtag sein sein. Derzeit sind jedoch über zwei Drittel des Strandes quasi nicht öffentlich.“ Einwohner oder Kleinanbieter, die sich um einen eigenen Strandkorb-Stellplatz bemühen würden, müssten sich in einer langen Warteliste einreihen.

Die Gemeinde hat gegengesteuert. Ein neues Strandnutzungskonzept ist verabschiedet worden, das beinhaltet eine Zonierung des Strandes nach Themengebieten. Auch die Strandgastronomie und Strandkörbe werden neu geordnet. „Wir wollen die Zahl der Strandkörbe reduzieren“, so Gardeja. „Derzeit haben wir rund 2000 Strandkörbe, vor allem konzentriert in Binz. Das soll sich künftig entzerren, zudem soll die Anzahl in den kommenden Jahren auf die Hälfte reduziert werden.“ Als Vergleich führt er die Situation in St. Peter Ording an. Auf dem bei Niedrigwasser kilometerbreiten Strand seien 1200 Strandkörbe verteilt.

Genehmigungen der Strandkorbanbieter laufen aus

Bei den Strandkorbbetreibern will man über das Thema nicht reden und verweist auf den ungünstigen Zeitpunkt. „Kein Kommentar. Wir warten noch Dokumente ab“, heißt es von einem der Strandkorbvermieter des Ostseebades. Ein anderer sagt: „Noch ist nichts fix.“ Denn ganz einfach ist die Situation nicht: Die Verträge der Strandkorbvermieter in Binz stammen zum Teil aus den 1990er Jahren und wurden unbefristet abgeschlossen. „Das ist juristisch nicht haltbar. Die Vergabe öffentlicher Flächen darf nicht unbefristet erfolgen“, so Gardeja. „Wir schreiben die einzelnen Strandbereiche neu aus, künftig auf eine Laufzeit von fünf Jahren. Die bisherigen Genehmigungen der Strandkorbvermieter und die Verträge der Strandimbissanbieter werden zum 31. Oktober 2023 enden.“ Zur zukünftigen Strandentwicklung haben bereits mehrere Treffen mit den Vertragspartnern stattgefunden. Der juristische Vertreter der Vertragspartner bezeichnet das zurückliegende Gespräch als konstruktiv und hat die Zusammenarbeit angeboten, so der Tourismusdirektor.

Strandkorbvermietung ist eine Goldgrube

Die Missstimmung der Strandkorbvermieter ist wirtschaftlich verständlich, die Strandkörbe müssen instandgehalten, repariert und gepflegt werden, das erfordert auch Personal. Die Vermietung von Strandkörben in Binz entpuppt sich bei einem Blick in die letzte Gebührenordnung des Ostseebades allerdings als Goldgrube. Die Flächen wurden einfach vergeben und dann eine Maximalanzahl der Strandkörbe definiert. „Pro aufgestelltem Korb war bisher eine jährliche Gebühr von 40 Euro fällig“, erklärt Gardeja. Betrachtet man die derzeitigen Vermietungspreise für Strandkörbe, wird klar, dass die Anbieter ein gutes Geschäft machen. Die Preisspanne eines Anbieters aus Binz beginnt bei 16 Euro am Tag für einen Standardstrandkorb, in der Stunde sind es fünf Euro. Noch mehr Geld fließt allerdings, wenn Hotels ins Spiel kommen. Die vermieteten Flächen werden quasi weitervermietet, nach OZ-Informationen aus der Hotellerie fließen dort fünfstellige Summen für eine eher übersichtliche Anzahl an Strandkörben.

Strandkorb-Stopp in Baabe

Das Problem mit den Strandkörben kennt man auch im Ostseebad Baabe. „Der Betrieb von Strandkörben ist ein lukratives Geschäft“, sagt Uta Donner, die Kurdirektorin des Ortes. „Auch bei uns liegen die Gebühren pro Korb zwischen 40 und 50 Euro. Wir haben das nach Zonen gestaffelt.“ In der Gemeinde sei das Thema immer wieder Diskussionspunkt. „Wir haben nun mal einen sehr schönen und beliebten Strand, der allerdings nur 1,5 Kilometer lang ist. Das Ende der Fahnenstange ist mit 400 Strandkörben erreicht. Mehr wird es auf keinen Fall geben, auch wenn das immer wieder nachgefragt wird.“

Nach dem neuen Strandkonzept soll der Bereich Binzer Bucht, der das Gebiet vom Fischerstrand, über Binz, Prora bis nach Mukran umfasst, künftig mehr thematischen strukturiert werden. Vorgesehen sind unter anderem ein Kulturstrand, ein Naturstrände, Familien- und Aktivstrände. Neu gestaltete Pavillions sollen die bisherigen Imbissstände ersetzen, die Zuschläge für die Saison 2024 werden nach eingereichtem Maximalgebot erteilt werden.

Neuer Eisverkauf ab dieser Saison

„Hierbei werden wir nach zeitgemäßen Kriterien bewerten“, sagt der Tourismusdirektor. „Das Thema Regionalität und Nachhaltigkeit wird eine Rolle spielen, Strandkörbe werden für alle online buchbar sein. Außerdem sollen die Strandabschnitte auch zum Thema passen: im Bereich der Hochzeitslocation Mütherturm beispielsweise mit weißer Möblierung und passender Kulinarik “ Auch Menschen mit Einschränkungen sollen am Strand mehr Möglichkeiten bekommen. „Ich halte das für absolut notwendig. Was nützen uns rollstuhlgerechte Strandzuwegungen, wenn wir zum Beispiel keine entsprechenden Strandkörbe anbieten.“

Erste Veränderungen werden die Strandbesucher bereits in diesem Jahr erleben können: der Eisverkauf und die Aktivstrände wurden bereits neu ausgeschrieben. „Es sind im Verkaufssortiment Produkte mit Bio-Siegel sowie aus nachhaltiger und regionaler Produktion verbindlich aufzunehmen.“, beschreibt Gardeja einige der Standards für den mobilen Eisverkauf. „Dazu Vermeidung von Plastikmüll, elektrifizierte Fahrzeuge und ein Eis muss preislich unter einem Euro liegen.“

Von Anne Ziebarth