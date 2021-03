Binz

Die Lieferungen der angekündigten Schnelltests vom Land hängen weit hinter dem Zeitplan zurück. Im Ostseebad Binz will man nicht länger von Versorgungsketten abhängig sein und hat sich selbst an die Planung eines kommunalen Testzentrums gemacht. Zur Beginn der Tourismussaison zu Pfingsten soll es soweit sein, wo sich der Standort befinden wird, will Tourismusdirektor Kai Gardeja noch nicht sagen. „Wir haben eine geeignete Immobilie gefunden, das Personal wird geschult und die bestellten Schnelltests sind da“, so Gardeja. Insbesondere für das vorsichtige Wiederhochfahren des Tourismus sei der Faktor Sicherheit ein nicht zu unterschätzendes Moment, eine Teststrategie gehöre dazu, sagte er auf der jüngsten Sitzung des Tourismusausschuss am Dienstag.

Für Gäste werde ein negativer Test zum Urlaubsstart vorausgesetzt, angedacht ist dann jeweils ein weiterer Test pro Woche. Beschäftigte im Tourismus sollen sich alle vier Tage testen lassen. Dabei setze man auf eine digitale Lösung, die eine Terminvergabe regele und an den nächsten Testtermin erinnere. Testen lassen sollen sich zunächst Einheimische und Gäste, als Nachweis wird hier eine Buchungsbestätigung verlangt. „Die Gebühr wird schätzungsweise bei 19 Euro liegen“, so Gardeja. „Zumindest bis uns kostenfreie Tests vom Land bereitgestellt werden.“

Das Testzentrum ist nicht der einzige Baustein des Wiedereröffnungs-Szenarios im Ostseebad. Man müsse die Zeit nutzen, um sich vorzubereiten. Schulungen des touristischen Personals, Informations-Poster zum Aufhängen, Bodenkennzeichnungen für den richtigen Abstand, kontaktloses Zahlen und die Anmeldung der touristischen Zonen wie etwa die Seebrücke bei der Luca App seien bereits abgeschlossen. Der neue digitale Gästeführer soll ebenfalls zu Pfingsten an den Start gehen.

Von Anne Ziebarth