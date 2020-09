Bergen

Springen Oma und Opa ein oder muss ich zu Hause bleiben? Vor dieser Frage stehen Eltern auf der Insel Rügen, deren Nachwuchs von einer Tagesmutti betreut wird, wenn diese plötzlich erkrankt. Die Frage soll sich demnächst aber erübrigen, teilt Olaf Manzke, Sprecher des Landkreises Vorpommern-Rügen, mit. Die Kindertagespflege auf Deutschlands größter Insel bekommt Verstärkung. Die heißt Ines Sandhop. Sie wird im Krankheitsfall die Vertretung übernehmen und den Nachwuchs betreuen.

14 Tagesmütter und -väter auf Rügen

Dieses neue Vertretungsmodell werde ab September auf Rügen gestartet, kündigt Olaf Manzke an. Das Konzept wurde den Tagesmüttern auf Rügen bereits vorgestellt. Sie trafen sich dazu auf Einladung des Fachdienstes Jugend des Landkreises Vorpommern-Rügen in der Regionalstelle der Kreisvolkshochschule in Bergen.

Auf der Insel gibt es zurzeit 14 aktive Kindertagespflegepersonen. Jede von ihnen betreut bis zu fünf Kinder im Alter bis zu drei Jahren, und täglich bis zu zehn Stunden. Wie der Kreis-Sprecher informiert, werde diese familiennahe Art der Betreuung von vielen geschätzt. Sie ist ebenso wie die Betreuung in Krippe, Kindergarten oder Hort seit Anfang dieses Jahres für alle Kinder in MV kostenfrei.

Manche Eltern konnten jedoch die Tagespflege bisher nicht in Anspruch nehmen, da im Krankheitsfall der Kindertagespflegeperson keine alternative Betreuungsmöglichkeit vorhanden war. Nun wird Abhilfe geschaffen.

Ines Sandhop startet ab September durch

Ines Sandhop war selbst viele Jahre als Tagesmutter auf Rügen tätig und stellte sich auf der Informationsveranstaltung offiziell als Vertretungsperson für die anderen Tagesmütter vor. Ab 1. September wird sie zunächst alle Tagespflegestellen auf der Insel besuchen, sich und das Konzept bei den Kindern und Eltern vorstellen. Durch regelmäßige Besuche können die Kinder zu ihr Vertrauen und eine Bindung aufbauen, sodass im akuten Krankheitsfall der Kindertagespflegeperson eine Betreuung der Mädchen und Jungen ab Oktober auch allein durch Ines Sandhop möglich wird.

Insel Sandhop springt im Krankheitsfall einer Tagesmutti auf der Insel Rügen in die Bresche und übernimmt in Vertretung die Betreuung des Nachwuchses. Quelle: Landkreis Vorpommern-Rügen

Diese Vertretung soll überwiegend in einem sogenannten Stützpunkt stattfinden, in einer ruhigen und geräumigen Wohnung im Bergener Stadtgebiet. Die wurde bereits angemietet und ausgestattet, teilt Olaf Manzke mit.

Lebensraum-Verein ist Projektpartner

Hier übernehmen Tagesmütter die Betreuung des Nachwuchses auf Rügen. Quelle: Landkreis Vorpommern-Rügen

Das Projekt wird vom Fachdienst Jugend in Zusammenarbeit mit dem Verein „Lebensräume“, der als freier Träger in der Kinder- und Jugendhilfe aktiv ist, durchgeführt. Für den Verein ist das Rügener Modell kein Neuland. Er beschäftigt bereits seit 2019 in Stralsund zwei Vertretungspersonen, die im Krankheitsfall in der Kindertagespflege aushelfen. Das Projekt werde dort sehr gut angenommen, da der Bedarf bei 66 aktiven Tagesmüttern und -vätern im Stralsunder Stadtgebiet auch recht hoch ist, so Manzke.

„Wir begleiten das Projekt von Anfang an sehr intensiv und mit großer Sorgfalt“, sagt Sabrina Schwuchow, Fachaufsicht Kindertagespflege beim Fachdienst Jugend. „Mit Frau Sandhop haben wir eine so erfahrene und qualifizierte Person gewinnen können, dass wir mit einem sehr guten Gefühl in die Zukunft schauen“.

Und wenn mal keiner krank ist? Auf diese Frage hat Ines Sandhop eine Antwort schnell parat: „Dann pflege ich durch regelmäßige Besuche den Kontakt und die Bindungen zu den Tagespflegekindern meiner Kolleginnen.“ Die sehen in Ines Sandhop nicht nur eine Vertretung, sondern auch eine willkommene Unterstützung zum Beispiel für lange geplante und besondere Projekte mit den Kindern, die als Einzelkämpfer schwer umsetzbar sind und durch eine zweite Person erleichtert werden.

48 Modellstandorte

„Wir erhoffen uns eine weitere Stärkung der Kindertagespflege durch die Einführung der verschiedenen Vertretungsmodelle in unserem Landkreis“, sagt Katrin Warnke. Sie ist Koordinatorin des Bundesprojektes „ProKindertagespflege“ im Landkreis Vorpommern-Rügen. Dieses vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend aufgelegte Programm zielt darauf ab, die Rahmenbedingungen für die Kindertagespflege zu verbessern, Tagesmütter und -väter zu qualifizieren und die Zusammenarbeit mit Kommunen zu stärken. Deutschlandweit gibt es 48 Modellstandorte, Vorpommern-Rügen gehört dazu. Sie werden seit Januar 2019 und bis Dezember 2021 gefördert.

Wer seinen Sprössling in Kindertagespflege betreuen lassen möchte, erhält im Internet auf der Seite des Landkreises Vorpommern-Rügen unter www.lk-vr.de/Kreisverwaltung/Jugend/KiTa-Tagespflege/Kindertagespflegeeinrichtungen-im-LK-VR eine Übersicht über Tagesmütter und -väter in der Region. Wer selbst in der Kindertagespflege aktiv werden will, kann sich unter www.lk-vr.de/Kreisverwaltung/Jugend/Förderprogramme/ProKindertagespflege informieren.

