Die Zeichen sind unverkennbar: Die Gazprom-Tochter Nord Stream 2 will trotz des steigenden Widerstandes den Bau der umstrittenen Ostseepipeline beenden. Der russische Pipelineverleger „Fortuna“ verließ am Donnerstag den Hafen Wismar, die russischen Versorger- und Begleitschiffe sammelten sich vor dem Hafen Sassnitz. Ab Freitag kann die Erdgastrasse südlich Bornholms weitergebaut werden. Die dänische Schifffahrtsbehörde gab dies über ihr Meldeportal bekannt. Nord Stream 2 teilte mit, dass man zunächst mit vorbereitenden Arbeiten und Tests starte, bevor die eigentliche Verlegung beginnen soll.

In Dänemark fehlen noch 60 Kilometer Pipeline

Im dänischen Abschnitt der insgesamt 1200 Kilometer langen als Doppelstrang ausgelegten Pipeline fehlen noch 60 Kilometer, in deutschen Gewässern sind es knapp 14 Kilometer. Während sich die dänischen Umweltverbände auffällig ruhig verhalten, haben die deutschen Organisationen nochmals mit einem Gutachten nachgelegt, um ihren Widerstand gegen die Erdgastrasse zu bekräftigen.

Gutachten sieht keine Deckungslücke für Erdgas

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung ( DIW) argumentiert in dem Gutachten, dass weder kurz- noch langfristig in Deutschland und Europa eine Deckungslücke für Erdgas bestehe, die die Inbetriebnahme der Pipeline notwendig macht. Kurzfristig stünden ausreichend Pipeline-, Flüssiggas- und Speicherkapazitäten zur Verfügung, für weitere Lieferungen aus Russland gebe es freie Kapazitäten im Ukraine-Transit.

Die Gazprom-Tochter Nord Stream 2 will „energiewirtschaftsfachliche Einzelmeinungen“ wie die des DIW nicht kommentieren, verweist aber darauf, dass es sich bei der Pipeline um ein vollständig genehmigtes Projekt handelt, das in vollem Einklang mit nationalem und internationalem Recht gebaut werde.

Die Deutsche Umwelthilfe und der Nabu drohen mit einer Klage, sollte das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie ( BSH) den Weiterbau in den deutschen Gewässern in den Wintermonaten genehmigen. „ Nord Stream 2 konterkariert, ja missachtet deutsches Planungs- und Naturschutzrecht“, sagte Kim Detloff vom Umweltverband Nabu. Für den eiligen Weiterbau auf Kosten von Seetauchern und Meeresenten gebe es keine planungsrechtliche Legitimation.

Druck auf Firmen wächst: Auch dänische Firma zieht sich zurück

Bislang sind rund 94 Prozent der Ostseepipeline fertiggestellt. Grundsätzlich dürfte Nord Stream 2 die noch ausstehenden Arbeiten in den deutschen Gewässern ab Mai fortsetzen. Doch der Druck der US-Regierung, die mit Sanktionen gegen beteiligte und den Bau unterstützende Firmen droht, wächst. Die USA setzten am 1. Januar ein erweitertes Sanktionsgesetz in Kraft. Mecklenburg-Vorpommern hält inzwischen mit der Stiftung „Klima- und Umweltschutz MV“ gegen. Mit der Stiftung, in die die Gazprom-Tochter 60 Millionen Euro einzahlt, sollen beteiligte Firmen vor Sanktionen geschützt werden. Langfristig will die Stiftung den Klimaschutz fördern.

Die Drohungen der USA zeigen Wirkung. Neben den Verlegeschiffen des schweizerischen Unternehmens Allseas und dem Zertifizierer DNV GL, der bislang den Bau der Pipeline begutachtete, hat sich auch das dänische Unternehmen Ramboell aus dem Projekt zurückgezogen, das vor allem im Rahmen der Umweltverträglichkeitsuntersuchungen für Nord Stream 2 tätig war.

Das russische Verlegeschiff „Fortuna“, das nun für das Allseas-Schiff einspringt, war bislang in geringeren Wassertiefen von 20 bis 30 Metern mit der Verlegung der Pipeline befasst. Für die Arbeit in den tieferen Gewässern südlich Bornholms – dort betragen die Wassertiefen bis zu 70 Meter – muss das umgerüstete Schiff zunächst noch ausgerichtet werden. Auf einen Fertigstellungstermin für die Pipeline will sich Nord Stream 2 unter den gegebenen Rahmenbedingungen derzeit nicht festlegen.

