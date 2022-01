Ozeaneum Stralsund öffnet ab 7. Februar – So kommen Sie an Tickets

Stralsund

Das Ozeaneum in Stralsund will ab 7. Februar seine Türen für Besucher aufmachen. „Wir freuen uns sehr, mit Beginn der Winterferien in Mecklenburg-Vorpommern wieder öffnen zu können“, erklärt Andreas Tanschus, Direktor des Deutschen Meeresmuseums.

Wegen der Corona-Einschränkungen hatten die Einrichtungen der Stiftung Deutsches Meeresmuseum Mitte Dezember schließen müssen. Ebenfalls ab dem Datum soll das Natureum auf dem Darß wieder öffnen.

Hinter den Kulissen wurde während der Schließzeit weitergearbeitet. „Im Ozeaneum reinigten die Techniker die originalgroßen Walmodelle in der Ausstellung ,1:1 Riesen der Meere’ und führten Malerarbeiten durch“, teilt eine Sprecherin mit. Zudem hätten die Aquarianer Becken umgestaltet und Museumspädagogen neue Angebote vorbereitet.

Das Meeresmuseum im historischen Katharinenkloster in der Stralsunder Altstadt soll wegen Modernisierungsarbeiten bis 2024 geschlossen bleiben. Das Nautineum auf dem Inselchen Dänholm zwischen Stralsund und Rügen befindet sich in der jährlichen Winterpause.

René Dietrichkeit und Steffen Berndt schrubben den Blauwal. Quelle: Stefanie Ploch

Tickets fürs Ozeaneum vorher online buchen

Im Zuge eines erneuten Lockdowns für Kultureinrichtungen in MV wurden alle Standorte der Stiftung Deutsches Meeresmuseum ab dem 14. Dezember 2021 für das Publikum geschlossen. Laut der neuen Corona-Landesverordnung dürfen etwa Museen auch in der höchsten Stufe der Landes-Corona-Ampel, also bei Rot, unter Auflagen geöffnet bleiben.

Das Ozeaneum wird täglich von 9.30 bis 18 Uhr geöffnet sein. Die Gästezahlen bleiben weiterhin begrenzt. Ein Besuch des Museums ist daher lediglich mit vorheriger Buchung eines Online-Zeitfenstertickets möglich. Dies ist auf der Internetseite www.deutsches-meeresmuseum.de möglich. Noch ist aber Geduld gefragt: Die Eintrittskarten werden erst ab 3. Februar jeweils fünf Tage im Voraus buchbar sein.

Von OZ