Immer mehr Baumarten auf der Insel Rügen sind von den klimatischen Veränderungen betroffen. Sie werden krank oder sterben ab. Wie es mit den Wäldern weitergehen kann, soll in Bergen vorgemacht werden. Hier entscheiden künftig Bürger, was gepflanzt werden soll.

Palmen statt Eichen auf Rügen? Bürger entscheiden, was gepflanzt wird

