Palmen statt Eichen auf Rügen?: Bürger entscheiden, was gepflanzt wird

Bergen

Ulme, Linde, Esche oder Eiche – diese Bäume prägen das Bild auch auf der Insel Rügen. Doch die altbekannten Baumarten leiden. Sie kämpfen mit den Folgen des Klimawandels. „Deshalb wird es höchste Zeit, nach geeigneten Baumarten für die Zukunft zu suchen“, sagt Cornell Kuithan, Revierleiter im Forstamt Rügen. Zusammen mit der Stadt Bergen möchte das Forstamt nun eine Aktion starten, die in künftige Forstangelegenheiten alle Einwohner miteinbezieht.

Es sollen quasi alle Forstarbeiten im Stadtwaldgebiet gläsern sein. Immerhin eine Fläche von fast 200 Hektar. Die Bürger können dann entscheiden, ob eine Palme oder Eiche gepflanzt werden soll. „Im Grunde genommen schon, aber ganz so einfach ist es nicht. Es müssen natürlich Bäume sein, die unserem Klima dauerhaft standhalten können. Diese Baumarten sollen auch nicht die Waldstruktur in Bergen, wie wir sie kennen, ersetzen. Es soll eine Ergänzung sein“, sagt er.

Größtmögliche Transparenz

Wie sich Forstamt und Stadt das gemeinsame Projekt vorstellen, soll den Einwohnern am kommenden Sonnabend um 14 Uhr in der Mensa der Regionalen Schule „Am Grünen Berg“ erklärt werden. Es werde hauptsächlich darum gehen, wie der Wald künftig stabilisiert werden kann. „Und das unter der größtmöglichen Transparenz. Beide Partner möchten sich an ihren Taten messen lassen“, so Cornell Kuithan.

In dem Vortrag am Sonnabend werde die aktuelle Lage in MV dargestellt, wie sich der Wald bisher verändert hat und wie er sich weiter verändern wird. Im Anschluss haben die Einwohner die Möglichkeit, an einer Umfrage teilzunehmen. Hier kommen ihre Sichtweise, aber auch Wünsche für die Zukunft zum Ausdruck.

Holz nur noch regional vermarktet?

Einige Grundbedingungen gibt es dafür, so der Waldexperte. Faktoren, wie Temperatur, Niederschlag sowie Früh- und Spätfrost, gehören dazu. Aber auch die Bodenbedingungen, die besagen, wie viel Wasser gespeichert werden kann und welche Nährkraft der Untergrund hat. „Diese Daten sind unveränderlich. Aus diesem Datensatz heraus mit den Wünschen und Vorstellungen der Bürger soll der künftige Klimawald in Bergen entstehen“, sagt Cornell Kuithan.

Hier ist unter anderem für den Bürger wichtig, wie er den Wald in der Zukunft sieht. Soll Holz etwa nur noch regional vermarktet werden oder eher als Energieholz dienen und nicht mehr verkauft werden an die Industrie? „Aber auch die Frage, ob überhaupt Holzeinschlag erfolgen soll. Möglich ist zum Beispiel das Prinzip eines Nationalparks. Hier werden außer für die Sicherungspflicht keine Baummaßnahmen vorgenommen, die Bäume bleiben da liegen, wo sie von allein gefallen sind“, sagt Forstamtsmitarbeiterin Leonie Rösler.

Daten im Januar ausgewertet

Zwei Dinge sind nicht möglich. Einerseits können gesetzliche Regelungen nicht umgangen werden, zum Beispiel Teile des Waldes verschenken. Und Baumarten, die nicht funktionieren, wie die Palme. „Für uns ist es dann aber der Hinweis, dass derjenige eine Baumart haben möchte, die den Wald stabilisiert. Wir müssen uns also annähern, etwa die Libanonzeder oder die Chiletanne nehmen“, sagt Cornell Kuithan.

Nach Auswertung der Daten soll es eine Vortragsreihe ab Ende Januar geben. Bei der anschließenden Konzepterstellung gibt es für jede einzelne Fläche einen Maßnahmenplan. Und dieser wird dann auf der Internetseite der Stadt abrufbar sein.

Von Mathias Otto