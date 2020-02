Parkplatz Nonnensee: Bergener Bürger gegen Ersatz in Stadthof

Bergen

„Wir lassen uns nicht in die Schranken weisen“, „Wir sind laut, weil man uns den Parkplatz klaut“: Mit Sprüchen wie diesen machten viele Bergener Bürger und die Initiative „Nonnensee-Parkplatz erhalten“ erst kürzlich auf die Situation am Erholungsgebiet im Nordwesten der Stadt aufmerksam. In Ausschüssen wird jetzt rege diskutiert, ob sich eine Parkfläche im Bereich der neu angelegten Natur- und Erholungsflächen lohnen würde. Die Stadt möchte sie nach Empfehlung des Straßenbauamtes dort errichten. Dafür müssten Autofahrer die Einfahrt zum Stadthof nehmen.

Viele Bürger folgten der Einladung zum Verkehrsausschuss. Der Sitzungssaal 408 war bis auf den letzten Platz belegt. Vom neuen Parkplatz im Ortsteil Stadthof waren sie nicht sonderlich angetan. „Der kürzeste Weg verläuft vom Famila-Parkplatz. Das kriegen sie aus den Köpfen der Bevölkerung nicht heraus“, sagte ein Bürger.

Kurzfristig umsetzbar

Schon vor vier Jahren hatte das Straßenbauamt Stralsund die Schließung an der Bundesstraße 96, Einfahrt Duwenbeek, angekündigt, mit der Begründung, es würde sich hier um einen wilden und damit illegalen Parkplatz handeln. Viele Bürger parken auf dem Stellplatz seit Jahrzehnten, um in das Naturschutzgebiet zu gelangen. Das Straßenbauamt Stralsund hat den Parkplatz Ende 2018 mit einer Schranke verschlossen, da dieser an der Bundesstraße aus Gründen der Verkehrssicherheit so nicht existieren darf. Bisherige Einwände haben zu keinem Einlenken der Behörde geführt.

„Als Ergebnis dieses Beschlusses kam von uns der Vorschlag, eine schnelle Alternative zu schaffen“, sagt der neue Bauamtsleiter Volker Paarmann. Es habe mehrere Abstimmungen mit der Straßenbaubehörde gegeben. „Mit der Schaffung der Natur- und Umweltflächen kam die Frage auf, wie man die Parkflächen gestaltet“, sagt er. In Planung war zuvor ein Neubau eines Parkplatzes an der Landesstraße 301. „Aber hier müssen wir einen Bebauungs- und Flächennutzungsplan auflegen und einen Grundstückstausch vornehmen“, so Volker Paarmann. Es entwickelte sich eine neue Variante im Bereich Stadthof. In Abstimmung mit der Baubehörde des Kreises sei es möglich, für diese Flächen kurzfristig einen Bauantrag zu stellen und Stellflächen zu installieren.

„Wir würden uns ergeben“

Obwohl die Planungen noch nicht ausgereift sind, sprach er von 40 Autos, die dort künftig parken können. Es werde eine geschotterte Fläche nach Vorgabe des Straßenwegegesetzes errichtet, wahrscheinlich mit Bordeinfassung.

Für Ausschussmitglied Olaf Kühn ( AfD) wäre ein politisches Zeichen für den neuen Parkplatz zu geben, der falsche Weg. „Es würde bedeuten, dass wir uns ergeben. Wir würden einen neuen Parkplatz planen, aber eigentlich wollen wir den alten“, sagt er. Er will abwarten, wie das Gespräch mit einem Vertreter vom Straßenbauamt verläuft, der in der nächsten Stadtvertretersitzung zu diesem Thema sprechen möchte. Er stellte den Antrag, diesen Punkt in die nächste Verkehrsausschusssitzung zu vertagen. Der gleichen Ansicht ist auch der fraktionslose Raik Knüppel: „Uns gehört das Grundstück, wir können dort immer noch zügig bauen. Das Straßenbauamt muss uns nur sagen, was getan werden muss, damit ein Abbiegen auf den Parkplatz an der B 96 möglich ist.“

Demo am 22. Februar

Für Peter Wendekamm (Linke) sind es zwei verschiedene Dinge, die diskutiert werden: Der Kampf um die Wiedereröffnung des alten Parkplatzes und die Errichtung des neuen an der Natur-Erlebnisfläche. „Wir ergeben uns nicht. Wir haben bereits den Beschluss zur Schaffung eines neuen Parkplatzes gefasst. Wenn wir andere Varianten ins Spiel bringen, heißt das nicht, dass wir uns dem Straßenbauamt ergeben, sondern dass wir zweispurig fahren.“

Mit knapper Mehrheit und unter Beifall aus dem Publikum gab der Ausschuss keine Empfehlung für einen neuen Parkplatz im Ortsteil Stadthof. Die Bürgerinitiative wird auch wieder aktiv und trifft sich zur zweiten Demo am 22. Februar von 11 bis 12 Uhr am Nonnensee. Eine dritte folgt am 26. Februar um 17 Uhr an der Regionalen Schule „Am Grünen Berg“.

Von Mathias Otto