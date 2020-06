Passionierter Angler und Gitarrist: Das ist Uwe Schlak auf Garz

Garz

Uwe Schlak ist waschechter Rüganer, der in Garz aufwuchs. „Ich war schon während der Schulzeit in mehreren Arbeitsgemeinschaften, also von jeher vielseitig interessiert“, erinnert er sich. Er machte eine Malerlehre und besuchte danach die Meisterschule, die er erfolgreich abschloss.

Der 57-Jährige bewohnt in Garz sein Elternhaus und arbeitet mittlerweile als technisch-kaufmännischer Angestellter bei der Kulturstiftung Rügen in Putbus. Der Vater von zwei erwachsenen Kindern spielt in seiner Freizeit bei der Band „Oldies & Friends“ die Leadgitarre und sagt bedauernd: „Wir hatten für den 19. Juni einen Auftritt in der Hafenkneipe ,Zum Goldenen Anker‘ in Stralsund geplant, momentan ist es ungewiss, ob der stattfinden wird.“

Uwe Schlak ist im Vorstand des Garzer Angelvereins Boddenblick und auch gern mit dem Motorboot unterwegs. „Ich schätze an Rügen vor allem das Wasser rundherum – es ist einfach so, dass ich mich hier wohlfühle“, verrät er.

Von Christa Driest