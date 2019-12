Garz

Fast 25 Jahre war Bernhard Giesecke Pastor im Pfarramt von Garz. Nun entschied er sich schweren Herzens, Ort und Gemeinde zu verlassen. Der Abschied ist gewissermaßen ein Abschied aus Liebe. Denn hätten er und seine Frau Sylvia diese Entscheidung nicht getroffen, drohte die Stelle zu entfallen. „Das wollte ich nicht“, sagt er.

Die Nordkirche will bis zum Jahr 2030 rund 900 Pastoren in den Ruhestand schicken. Weil es an Nachwuchs fehlt, können nur etwa 300 Stellen neu besetzt werden. Dabei fehle es nicht etwa an Geld, sondern an jungen Pastorinnen und Pastoren, die bereit seien, in eine ländliche Region zu ziehen, so Giesecke. Die Kirche unterteilt die Insel Rügen in Nord und Süd und im Süden soll die nächste frei werdende Stelle entfallen. Weil Giesecke der älteste Pastor in diesem Bereich ist und im Jahr 2022 in den Ruhestand gehen könnte, hätte es ihn beziehungsweise seine Gemeinde getroffen. Dem kam der Pastor zuvor, indem er sich in Absprache mit der Stralsunder Pröpstin Helga Ruch auf eine Vertretungsstelle bewarb.

Beide Ehepartner in Kirche aktiv

„Diese Wahlmöglichkeit bestand nur bis zum Jahreswechsel“, so Giesecke. Mit der Einrichtung von Vertretungspfarrstellen reagierte der Pommersche Kirchenkreis auf die stetig steigende Arbeitsbelastung der Pastoren, die häufig weitere Gemeinden betreuen müssen, weil Stellen in Nachbargemeinden frei oder nicht mehr besetzt werden. So hatte auch Bernhard Giesecke neben Garz die Gemeinden Sehlen und Zudar zu betreuen. Später kam auch Swantow hinzu.

Die zunehmende Belastung teilte er sich mit seiner Ehefrau. Sylvia Giesecke ist Mitglied der Kirchenleitung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland. Vier der insgesamt 17 Sitze nehmen dort die Bischöfe ein. Die weiteren 13 Mitglieder werden von der Synode gewählt. Sylvia Giesecke vertritt das Sprengel Mecklenburg und Pommern in der Gruppe der Ehrenamtlichen innerhalb der Kirchenleitung.

Kirche bot Freiräume in allen Systemen

„Die Zeit in Garz war die schönste unseres Lebens“, sagt der scheidende Pastor. „Wir haben hier geheiratet, unsere Kinder sind hier geboren, aufgewachsen und zur Schule gegangen. Garz ist für uns zu einer Heimat geworden.“ Das 1732 erbaute Pfarrhaus, das die Familie bewohnt, ist das älteste der Insel. Auch Stadt und Gemeinde sind für Bernhard Giesecke etwas ganz Besonderes. Die Hälfte der 1300 Einwohner ist Mitglied in der Kirche und die Stadt habe es geschafft, sich Infrastruktur und Nahversorgung seit DDR-Zeiten zu bewahren. Den 17 Kirchenaustritten während seiner Zeit stünden 90 Eintritte gegenüber. Etwa ein Drittel der Taufen nähme er an erwachsenen Menschen vor. In einer Familie habe er daher gleich vier Generationen taufen können.

„Viele Menschen fragen heute nach dem Sinn des Lebens und begeben sich auf die Suche nach Antworten, die tragfähig sind. Gerade in einer späteren Lebensphase fragen sich manche Menschen 'war das Alles?'“. Naturgemäß spielen aber auch Schicksalsschläge oder Depressionen eine Rolle. Angesichts alltäglicher Belastungen böte die Kirche diesen Menschen Möglichkeit zu Ruhe und Einkehr. „Wenn Ihr zu Gott kommt, wird Euch Zeit geschenkt“, sagt Bernhard Giesecke. In Zeiten der Diktaturen habe die Kirche Freiräume geboten und heute würden Staat und Gesellschaft vom Mainstream getrieben, während Kirche einen konstanten Faktor darstelle.

Hausaufgaben sind gemacht

„Ich bin dankbar, dass uns so viel gelungen ist“, sagt er. „In allen Kirchen sind wieder Glocken und die Orgeln sind bespielbar. Auch das Pfarrhaus in Zudar haben wir halten können und in Garz den Taufengel restauriert. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht.“ Durch den „Schachzug“, sich vorzeitig versetzen zu lassen, kann im April kommenden Jahres mit Dietmar Mahnke (54), derzeit Pastor der Nikolaigemeinde in Stralsund, ein jüngerer Kollege die Stelle in Garz antreten. Bernhard Giesecke nimmt am 12. 1. um 14 Uhr in der Kirche von Garz seinen Abschied.

