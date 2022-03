Personalausfälle, lange Wartezeiten: Rügen ächzt unter der hohen Corona-Inzidenz

Bergen

Mecklenburg-Vorpommern hat die bundesweit höchste Sieben-Tage-Inzidenz mit Werten von rund 2500, im Landkreis Vorpommern-Rügen fast 2600. Die Krankenhäuser sind stark belastet – nicht nur wegen einer Vielzahl infizierter Patienten, sondern auch wegen Personalausfällen aufgrund von Corona-Quarantäne von Mitarbeitern oder deren Kinder. Nicht anders sieht es bei Verwaltungen und Betrieben auf der Insel Rügen aus. Auch sie müssen derzeit mit einer dünnen Personaldecke auskommen.

Die aktuelle Inzidenz entspreche einem Anteil von etwa vier Prozent infizierter Personen an der Bevölkerung, meint ein Rügener Mediziner. Wenn jeder Infizierte zehn Kontakte gehabt hätte, die sich in Quarantäne begeben müssen, wäre rein rechnerisch ein Anteil von einem Drittel der Bevölkerung betroffen. So fielen bei den am Bau des Bergener Schwimmbads beteiligten Baufirmen bis zu 70 Prozent der Mitarbeiter aus.

Erreichbarkeit kaum noch gegeben

Die Kreisverwaltung ist von Personalausfällen heftig betroffen, wie Sprecherin Stefanie Skock sagt. „Die Personalsituation in Betrieben und auch im Landkreis ist angespannt. In der Kreisverwaltung fehlen in mehreren Abteilungen, beispielsweise in den Zentralen Diensten, aktuell sehr viele Kolleginnen und Kollegen.“ Im Februar wurde ein massiver Anstieg beobachtet, aktuell fehlen krankheitsbedingt 11,4 Prozent. Dabei sind noch nicht die Mitarbeiter erfasst, die sich wegen Corona-Krankheiten oder Kinderbetreuung in Quarantäne begeben mussten.

Einwohner, die in diesen Tagen die Leitung der Kreisverwaltung in Anspruch nehmen, müssen mit Verzögerungen in der Beantwortung bei Fragen etwa im Bau- oder Naturschutzbereich rechnen. Besonders betroffen ist das Gesundheitsamt. Die Bürgererreichbarkeit sei aktuell kaum noch gegeben, wie Stefanie Skock sagt. In den kommenden Tagen können deshalb telefonische und Mail-Anfragen nur noch sehr eingeschränkt beantwortet werden.

Der Landkreis Vorpommern-Rügen bittet um Verständnis und verweist auf die Webseite des Kreises (www.lk-vr.de/Corona). Hier werden sämtliche Informationen rund um das Thema Corona weitergegeben. Dieser Menüpunkt werde täglich aktualisiert und beantworte Fragen, etwa wo man einen Genesenennachweis erhält oder wie ich mich als Infizierter zu verhalten habe. Wie lange dieser Zustand anhalte, könne derzeit nicht beziffert werden, „da die Entwicklung der Corona-Infektionslage aktuell nicht abschätzbar ist“.

Buslinie eingestellt

Bei der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) sind von den 339 Mitarbeitern rund neun Prozent der Belegschaft corona-, krankheits- oder quarantänebedingt nicht im Einsatz. Das hat Auswirkungen auf die Fahrgäste. „Auf der Linie 210 kam es nur an einem Tag zum Ausfall einer Fahrt, von der auch einige wenige Schulen betroffen waren. Wir konnten trotz der Kurzfristigkeit noch alle Schulen informieren, sodass die Kinder einen Bus früher oder später als geplant nach Hause gekommen sind“, sagt Sprecher Michael Lang, der aber betont, dass der Schülerverkehr grundsätzlich abgedeckt sein wird.

Im Stadtverkehr Sassnitz wird die 2. Stadtbuslinie Linie 18 über den Hafen bis zum 31. März eingestellt. Zudem verkehrt im Ortsverkehr Binz-Prora bei der Linie 27 bis zum 31. März nur ein Bus im Stundentakt. „Hier werden nur die Fahrten, die ab Prora Wohnmobil-Oase zur vollen Stunde starten, bedient“, sagt er. Außerdem bleibt die Infothek am Busbahnhof in Bergen bis vorerst 25. März geschlossen.

Arztpraxis musste schließen

Auch die Mediziner auf der Insel leiden unter der derzeitigen Situation. „Wir haben kürzlich für eine Woche schließen müssen, weil eine Mitarbeiterin und der kleine Sohn einer weiteren positiv waren und die Auszubildende Zeit für eine Prüfung benötigte“, sagt der Putbusser Arzt Dr. Nico Neesen. So stand kein Personal zur Verfügung und er habe sämtliche Termine absagen müssen. Das sei in Absprache mit einem Kollegen in der Stadt geschehen, den es im vergangenen Monat ähnlich ergangen war. Auch dessen Praxis blieb einige Tage lang geschlossen.

Dr. Nico Neesen öffnete am vergangenen Mittwoch wieder. An jenem Tag, an dem auch die Meldungen für die Impfpflicht im medizinischen Bereich fällig wurden. Der Start habe sich noch holperig gestaltet, weil nicht alle formalen Voraussetzungen berücksichtigt worden seien, sagt er.

Ausfälle so gering wie möglich halten

Auch wenn die Baubranche in den vergangenen beiden Jahren gut durch die Pandemie gekommen ist, wie André Grundmann, Regionalleiter der Gewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt, sagt, muss gegengesteuert werden, um auch künftig Personalausfälle so gering wie möglich zu halten. „Das fängt auf der Baustelle mit fließendem Wasser und Desinfektionsmittel an. Oft ist es der Fall, dass nur Dixi-Toiletten zur Verfügung stehen“, sagt er.

Ebenso beim Transport: Nicht selten ist es der Fall, dass Kleintransporter mit bis zu acht Personen zur Baustelle fahren. „Hier ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes besonders gefragt. Auch dann, wenn mehrere Leute gleichzeitig mit dem Innenausbau beschäftigt sind“, so André Grundmann.

