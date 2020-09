Greifswald

Viele hundert Kostüme hat Peter Plaschek in seinem knapp 30-jährigen Berufsleben schon angefertigt: „Mit das Spektakulärste war ein opulenter rund sieben Kilo schwerer Königsmantel für die Nibelungen-Festspiele in Worms“, erinnert sich der ausgebildete Herrengewandmeister. Auch Spezialeffekte, wie mit LEDs illuminierte Gewänder oder Kostüme, die für einen schnellen Umzug mit Druckknöpfen, Klett- oder Magnetverschluss präpariert sind oder Requisiten – wie zum Beispiel Blutbeutel – verbergen, gehören zu seinem Repertoire. Seit dem 1. September ist der 58-Jährige Leiter der Kostümabteilung am Theater Vorpommern und damit auch für die gesamte Logistik rund um die ausgefallenen Bühnenoutfits zuständig.

Roter Schmuck statt Kunstblut

Auf dem Tisch liegen die Kostüm-Entwürfe für die neue Produktion „Dracula – Das Musical“, die für nächstes Frühjahr geplant ist. „Statt mit Kunstblut wollen wir mit rotem Schmuck arbeiten“, sagt Plaschek und deutet auf das weiße Hochzeitskleid, auf dem der Vampirbiss deutliche Spuren hinterlassen hat. Dabei muss Plaschek so einiges bedenken: „Wenn wir komplett mit Strass arbeiten, wird es zu teuer. Andererseits darf das Kleid auch nicht zu schwer werden“, sagt er. In seinem Beruf seien vor allem Kreativität und Improvisationstalent gefragt: „Ich weiß vorher nie, ob etwas funktioniert. Ich habe lediglich eine Vorstellung davon, wie es gehen könnte und dann gibt es einen Plan A, B und C“, sagt er und lacht.

Anzeige

Dabei arbeitet der Leiter der Kostümabteilung mit einem großen Team in drei Häusern zusammen, zu dem Kostümbildner, Gewandmeister, Schneiderinnen, Ankleiderinnen, die Fundus-Verwalterinnen und auch eine Hutmacherei gehören. „Die Kostümbildner machen die Entwürfe für die Kostüme und schicken sie mir“, sagt Plaschek. In diesem Fall stammen sie von Eva Humburg. Gewandmeisterinnen, wie Ramona Jahn, die im Nebenraum ein Schnittmuster an einer Schneiderpuppe festgesteckt hat, nehmen Maß bei den Schauspielern und erstellen einen eigens auf sie zugeschnittenen Schnitt, nach dem die Kostüme in der Schneiderei angefertigt werden. „Manches stammt auch aus dem Fundus und wird wiederaufbereitet“, sagt Plaschek, der auch für die Materialkalkulation zuständig ist, und deutet auf eine weitere Puppe, die ein opulentes Rokokokleid mit einem Unterbau aus Federstahl trägt: „Angefertigt wurde es vor Jahren für den ‚Rosenkavalier‘. Nun trägt es die Prinzessin in ‚Die Schneekönigin‘“, sagt Jahn, die das Kostüm für die Produktion aufgehübscht hat.

Weitere OZ+ Artikel

Zehn Schneiderinnen arbeiten in der Schneiderei

Auch nebenan in der Schneiderei herrscht reger Betrieb – insgesamt zehn Schneiderinnen arbeiten dort, eine davon ist Madeleine Schwede, die den Stoff für eine Weste für die Inszenierung „Wer hat Angst vor Virginia Wolf“ vor sich auf dem Tisch zu liegen hat. Für 21 Neuproduktionen und vier Wiederaufnahmen, bei der wegen Umbesetzungen auch die Kostüme geändert werden müssen, zeichnen Plaschek und sein Team in dieser Spielzeit verantwortlich.

„Am Ende muss das Kostüm allen gefallen und der Schauspieler muss sich auch noch darin bewegen können“, sagt Plaschek. „Dafür braucht man Empathie und diplomatisches Geschick, um alle zufriedenzustellen“, sagt er und lacht. Doch dafür wird Plaschek auch belohnt: „Wenn ich bei der Anprobe sehe, dass ein Darsteller über sein Kostüm in seine Rolle findet, ist das ein wirklich beglückendes Gefühl“, verrät er.

Nach 30 Jahren von Hamburg nach Vorpommern

Geboren und aufgewachsen ist Plaschek in Kassel. Für eine Schneiderlehre zog er 1991 nach Hamburg, absolvierte sechs Gesellenjahre an der Hamburgischen Staatsoper und machte danach eine Ausbildung zum Herrengewandmeister. Sein Schwerpunkt: Herrenkostüme des 19. und 20. Jahrhunderts für den Bereich Schauspiel und Oper. Seit 2004 arbeitet der 58-Jährige freischaffend – unter anderem für die Nibelungenfestspiele Worms, die Bayreuther Festspiele und das Residenztheater München. Rund 30 Jahre lang lebte er in Hamburg. Dass er nun in dieser Spielzeit ans Theater Vorpommern kam, ist eher einem Zufall geschuldet, verrät er.

Zur Person Peter Plaschek wurde 1967 in Kassel geboren und machte dort 1986 sein Abitur. Von 1991 bis 1994 absolvierte er eine Ausbildung zum Damenschneider in Hamburg und war danach sechs Jahre Geselle als Herrenschneider an der Hamburgischen Staatsoper. Danach schloss er eine Ausbildung zum Herrengewandmeister in Hamburg an und arbeitete ein Jahr lang am Deutschen Nationaltheater Weimar, bevor er sich 2004 als Herrengewandmeister selbstständig machte. Plaschek lebte 30 Jahre lang in Hamburg. Er arbeitete unter anderem für die Nibelungenfestspiele Worms, die Bayreuther Festspiele, das Residenztheater München, das St.-Pauli-Theater und das Saarländische Staatstheater Saarbrücken. Seit dem 1. September 2020 ist er Leiter der Kostümabteilung am Theater Vorpommern.

„Vor zwei Jahren habe ich schon einmal für das Theater Vorpommern gearbeitet und zwei Produktionen von Ralf Dörnen betreut“, sagt Plaschek. „Als klar war, dass er in der Spielzeit 2021/2022 die Intendanz übernimmt, hat er mir die Leitung der Kostümabteilung angeboten.“ Weil sein Vorgänger ein Jahr früher ging, kam Plaschek schon in diesem Jahr. Zugute komme ihm nun, dass er bereits am Haus gearbeitet habe. „Man kennt schon viele Leute aus der Abteilung und muss sich nicht mehr alle Namen merken. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil“, sagt der 58-Jährige. „Für mich war es, wie nach Hause zu kommen.“

Von Stefanie Büssing