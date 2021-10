Groß Zicker

Es ist wie ein Bogen aus der Vergangenheit in die Gegenwart, in die Zeit von Corona. Es ist fast 200 Jahre her, da hat Ehrenfried Schulz, von 1828 bis 1844 Pastor in Groß Zicker, geimpfte und ungeimpfte Mönchguter Kinder vermerkt. Die Auflistungen stammen aus dem Jahre 1833. Es gibt auch Impflisten von 1908 zum Pockenschutz im Pfarrarchiv von Groß Zicker.

Für den Impfschutz waren die Pfarrämter zuständig

„Für den Impfschutz waren damals die Pfarrämter zuständig, ob es eine Pflicht zum Impfen gab, weiß ich aber nicht. Zumindest mussten sich die Pfarrer darum kümmern“, erklärt Olav Metz, seit 1992 als Pastor in Groß Zicker und für die Kirchengemeinde Mönchgut-Sellin zuständig. Die alten Impflisten sind ein kleiner spannender Teil von einem großen geschichtlichen Puzzle, das sich im Pfarrarchiv befindet. Pfarrer Metz nennt es das historische Gedächtnis der Region. Erstmals ist das gesamte Pfarrarchiv für den Bereich von Sellin bis Groß Zicker an einem Ort zu finden – und zwar in der ausgebauten alten Pfarrscheune in Groß Zicker.

Pfarrscheune in den 80ern errichtet

Die heutige Pfarrscheune ist kein historisches Gebäude. Wo der frühere Stall auf dem Pfarrhof einmal stand, hatte eine kirchliche Brigade in den 80er-Jahren ein Häuschen errichtet und dies deshalb bis zum Jahre 2017 als Feriendomizil mit zwei kleinen Wohnungen genutzt. Der andere Teil war Garage, Lagerraum und wichtiges Nebengelass für das Pfarrhaus.

Nun ist die Pfarrscheune ein Multifunktionsgebäude für die Kirchengemeinde. Umbau- und Sanierungsarbeiten wurden mit Mitteln aus dem Vorpommernfonds finanziert, aber auch in Eigenleistung mithilfe heimischer Firmen und Unterstützer. Das Erdgeschoss bietet Platz für Archiv, Lager und Werkstatt. Im Obergeschoss wurde ein kleines Quartier eingerichtet für Musiker, Kurpfarrer oder andere zeitweilige Gäste.

Wer recherchieren will, muss dies beantragen

Das Archiv befindet sich nun in großzügigen Räumlichkeiten als komplette Einheit. Vorher war es aufgeteilt untergebracht in einer Bodenkammer im Pfarrhaus Groß Zicker sowie im Pfarrhaus Middelhagen. Vor Jahren lagerten Teilen auch im ehemaligen Pfarrhaus Sellin. 140 laufende Meter umfassen die Akten und Bücher des Pfarrarchivs. Zwei private und sehr umfangreiche Archive von Mönchgutern sollen noch einmal dazu kommen. Das Pfarrarchiv ist grundsätzlich allen zugänglich. Wer darin recherchieren will, muss dies aber beantragen.

Beim Einrichten des neuen Pfarrarchivs sind Pastor Olav Metz einige Schätze in die Hände gefallen. Zum Beispiel ein Stück einer alten Glocke von der Selliner Kirche, die 1960 beim Dachstuhlbrand zu Boden fiel und zerbrach. Pikant: Als offizielle Brandursache wurde damals ein schadhafter Schornstein benannt. Es gibt aber bis heute das Gerücht, dass es Brandstiftung war. Der Brand war nach einem Konfirmationsgottesdienst ausgebrochen – in Zeiten mit staatlichem Druck zur Jugendweihe der FDJ.

Zur Galerie Im Pfarrarchiv in Groß Zicker gestöbert

Entwurf für Baaber Kirche mit Fachwerk

Apropos Kirche: Im Archiv gibt es auch die originale Bauzeichnung des Baaber Gotteshaus von 1928. Nicht weniger spannend ist ein Entwurf, für den man sich seinerzeit nicht entschieden hatte. Er zeigt Fachwerk am Turm und in der Vorderansicht.

Interessant sind neben den unzähligen Bibeln aus vielen Jahrzehnten und den gesammelten Luther-Werken von 1739 auch die Kirchenbücher. Wer getauft, konfirmiert, verheiratet oder bestattet wurde – all das findet sich darin. „Sie sind ein Spiegel dessen, was das Leben ausgemacht hat. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts waren das die offiziellen Personenstandsdaten, da es noch keine Standesämter gab“, so Olav Metz. Krankheit und Tod waren in früheren Zeiten ständige Begleiter der Mönchguter Familien. „Die Lebenserwartung ist heute selbstverständlich, damals war sie es nicht.“

Bevölkerungsschwund nach dem Dreißigjährigen Krieg

Interessant in diesem Zusammenhang ist auch eine alte Flurkarte vom Ende des 17. Jahrhunderts, auf der man die Nachwirkungen des Dreißigjährigen Krieges (1618 bis 1648) sieht. Viele Bauernstellen sind als Wüstung gekennzeichnet, also existierten nicht mehr. „Sie wurden auch nie wieder aufgebaut, weil die Hälfte der Bevölkerung nicht mehr da war und die Menschen unter erbärmlichsten Verhältnissen lebten“, weiß Metz.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ältestes Dokument stammt von 1633

Und auch das älteste Stück des Archivs ist nun entdeckt: „Ich dachte immer, dass wir vor dem 30-jährigen Krieg nichts haben, aber wir haben mit 1633 das älteste datierte Stück. Es ist eine geistliche Erbauungsschrift auf Latein“, so Metz. Die ersten Akten stammen aus dem 18. Jahrhundert. Ein richtiges System baute schließlich Pfarrvikar Tausch auf, der den bekanntesten Mönchguter Pastor Emil Steurich unterstützte, der 1887 bis zu seinem Tode 1921 Pastor in Groß Zicker war. Ein anderer Pastor war Friedrich Sieg, der sich für die Künstlerin Helen Ernst (1904 bis 1948) einsetzte. Die antifaschistische Widerstandskämpferin überlebte das KZ Ravensbrück, starb aber an den Folgen und ist auf dem Friedhof in Groß Zicker begraben. Im Archiv sind von ihr gefertigte Kacheln, vermutlich für einen Ofen. Das Motiv erinnert an Ernst Barlachs „Geistkämpfer“ in Kiel.

Sanierungsarbeiten an drei Kirchen abgeschlossen

Neben der Instandsetzung der Pfarrscheune in Groß Zicker wurden in den letzten Monaten auch an drei Kirchen die Sanierungsarbeiten vorgenommen. An der Selliner Kirche wurde die Erneuerung der Fassade beendet und in Göhren die Treppenanlage samt Geländer zum Gotteshaus hoch rekonstruiert. Vor der Baaber Kirche konnten zudem die Stufen erneuert werden. Zum Abschluss der Bauarbeiten an der Pfarrscheune und an den Kirchen in Sellin und Göhren fanden bereits die Dankgottesdienste statt. Der wird in Baabe am 17. Oktober um 10 Uhr begangen.

Von Gerit Herold