Pfarrwitwenhaus Groß Zicker zeigt Bilder aus 27 Ausstellungsjahren

Groß Zicker

Vor 300 Jahren wurde das Pfarrwitwenhaus in Groß Zicker errichtet. Der Mönchguter „ Zuckerhut“ zählt zu den bekanntesten und ältesten Häusern auf Rügen – und zu den beliebtesten Fotomotiven. In diesem Jahr sollte der Jubilar mit einem besonderen Programm in den Fokus gerückt werden. Doch die Corona-Pandemie hat den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das Konzept wurde kurzfristig geändert.

„Wir haben uns entschieden, das Jubiläumsprogramm um ein Jahr zu verschieben. Wir feiern dann im nächsten Jahr 300+1 Jahre Pfarrwitwenhaus“, sagt der für die Kirchengemeinde Mönchgut-Sellin zuständige Pfarrer. Zwar hat das Pfarrwitwenhaus seit Pfingsten wieder geöffnet und kleine Veranstaltungen sind generell wieder möglich, doch das Festprogramm nur einem kleinen Besucherkreis zu ermöglichen, wäre dem großen Aufwand dahinter nicht gerecht geworden, so Metz.

Anzeige

Maler aus drei Jahrhunderten

Seit vielen Monaten haben die Kirchengemeinde Mönchgut-Sellin sowie der Förderverein der Mönchguter Museen verschiedene Veranstaltungen zum Jubiläum vorbereitet, die eigentlich zu Himmelfahrt mit der Ausstellung „Mönchguter Motive“ starten sollten. Die Schau sollte bis Ende Oktober Bilder von Malern auf Mönchgut aus drei Jahrhunderten präsentieren und vor allem die spannenden Geschichten dazu erzählen. Zudem war eine Reihe von Konzerten, Vorträgen und Führungen bis August geplant.

Weitere OZ+ Artikel

Eine sehenswerte Schau gibt es derzeit und noch bis Ende Oktober im Pfarrwitwenhaus trotzdem. Ganz der Tradition folgend, dass in dem denkmalgeschützten Haus jährlich wechselnde Kunstausstellungen gezeigt werden, die eine harmonische Kombination von Malerei und Keramik sind. 27 Jahre lang ist das schon so.

Neben den Bildern sind auch verschiedene Keramikarbeiten zu sehen. Quelle: Gerit Herold

Und jedes Jahr überließen die bildenden Künstler dem Pfarrhaus eine Arbeit als Geschenk. Seit 1993 sind so 27 Werke auf Mönchgut geblieben, die nun alle im Pfarrwitwenhaus zu sehen sind unter dem Titel „1993-2019 - 27 Bilder aus 27 Ausstellungsjahren“. Die Keramik zu dieser Ausstellung stammt von Irmgard Fuchs aus Göhren und Henrike Weber aus Stralsund.

Künstler aus ganz Deutschland

„Es ist dieses Mal keine Handschrift oder ein Stil erkennbar, dafür auf nette Weise eine Vielfalt“, freut sich Olav Metz über die bunte und gelungene Darbietung. Die Bilder aus den fast drei Jahrzehnten von Künstlern aus ganz Deutschland hingen bis vor Kurzem noch in der Galerie im Pfarrhaus, in Ferienwohnungen oder auch in privaten Haushalten. „Das ist aus meinem Arbeitszimmer“, schmunzelt Olav Metz und zeigt auf ein „Dächerbild“ des Rügener Malers Matthias Gerlach, das von einer Ausstellung aus dem Jahr 2012 stammt.

Der 1719/20 errichtete „Zuckerhut“ gehört zu den bekanntesten und ältesten Häusern auf Rügen. Quelle: Gerit Herold

Etliche Bilder haben einen konkreten Bezug zur Region, wie die „Zwei Postkarten von Mönchgut“ von Sabine Fey, der „Katen in Groß Zicker“ von Werner Küttner oder der „Blick nach Moritzdorf“ von Susanne Haal. Andere Arbeiten sind von der Landschaft inspiriert, wie das „Traumschiff von Antje Henkel, die „Drei Annen“ von Franziska Brix, „Strandgut“ von Lili Sommerwind, die „Fischkisten“ von Max Kunze oder die Arbeiten „Traum“, „Irrlicht“ und „Am Strand“ von Armin Forbrig. Anders als sonst ist dieses Jahr natürlich, dass die Bilder nicht wie sonst käuflich erworben werden können, dafür aber nach wie vor die Keramikarbeiten.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Die Öffnungszeiten im Pfarrwitwenhaus sind bis Oktober Montag bis Freitag von 11 bis 16 Uhr sowie Sonnabend, Sonntag und an Feiertagen 13.30 bis 16 Uhr. Immer nur zehn Besucher gleichzeitig können in die Ausstellung eingelassen werden.

Lesen Sie auch

Von Gerit Herold