Pfarrwitwenhaus in Groß Zicker plant Mönchgut-Ausstellung zum Jubiläum

Groß Zicker

Es soll eine besondere Ausstellung werden: Eine, die Geschichten erzählt von Mönchgutern, ihrer Heimat und Künstlern, die diese fasziniert immer wieder heimsuchten. Prominente Künstler wie Caspar David Friedrich, Lyonel Feiniger und Adolf Menzel, aber auch weniger bekannte Maler hinterließen hier ihre Spuren.

Wenn das Pfarrwitwenhaus in Groß Zicker im nächsten Jahr seinen 300. Geburtstag feiert, dann präsentiert eine Schau von Himmelfahrt bis Oktober Bilder, die auf Mönchgut entstanden sind oder einen Bezug dazu haben. So manch ein Werk von Malern, die hier weilten und arbeiteten, hängt in privaten Haushalten auf der Insel. Diese Schätze gilt es zu heben. „Deshalb würden wir uns freuen, wenn Einheimische uns diese Bilder als Leihgabe zur Verfügung stellen würden“, sagt Pastor Olav Metz. „Einige Künstler waren oft viele Jahre hier, hatten Kontakte zu den Familien und Häusern.“

Als Olav Metz 1992 nach Groß Zicker kam, traf er auf Emil Spiess. „Er gehörte zum Dorfbild und hat 1996 im Pfarrwitwenhaus ausgestellt“, so Metz. Er erinnert sich noch gut an seinen Kommunikationseinstieg. Weil er wohl schlecht sah, bat er Passanten, ihm die rote oder blaue Farbe zu reichen. Ein Bild von Emil Spiess hängt in einer Ferienwohnung, die die Kirchengemeinde Mönchgut-Sellin unterhält.

Auch im Pfarrwitwenhaus zieren etliche Bilder die Wände, die Künstler nach ihren Arbeitsaufenthalten als Geschenk daließen. Für „40 Jahre Urlaub auf Mönchgut“ von 1956 bis 1996 überreichte auch Günter Schmitz ein Landschaftsbild. Malerei des Künstlers sowie von Dietmar und Maximilian Kunze sowie Keramik von Mario Howard zeigt die aktuelle Schau noch bis Ende des Monats im Pfarrwitwenhaus.

Das Pfarrwitwenhaus in Groß Zicker zählt zu den bekanntesten und ältesten Häusern auf Rügen. Quelle: Gerit Herold

Der 1719/20 errichtete „ Zuckerhut“ gehört zu den bekanntesten und ältesten Häusern auf Rügen. Seit drei Jahrhunderten steht er unverändert an der Boddenstraße 35. Nur die Fassadenfarbe des denkmalgeschützten Hauses hat sich in all der Zeit immer mal wieder unterschieden: von strahlend weiß bis tiefblau. Momentan ist sie hellblau.

Im Jubiläums-Jahr werden von Mai bis August jeweils freitags Vorträge über die Geschichte des denkmalgeschützten Gebäudes stattfinden, die die evangelische Kirchengemeinde zusammen mit dem Förderverein der Mönchguter Museen vorbereitet. Geplant ist weiterhin ein musikalischer Abend mit Liedern aus dem 18. Jahrhundert und ein Märchenabend.

Mehr zum Thema:

https://www.ostsee-zeitung.de/Vorpommern/Ruegen/Kultur/Ruegen-Maler-auf-den-Spuren-von-Landschaften-und-Fischern

https://www.ostsee-zeitung.de/Vorpommern/Ruegen/Pfarrwitwenhaus-schon-im-Festtagskleid2

https://www.ostsee-zeitung.de/Vorpommern/Ruegen/Geld-fuer-Heimatmuseum-und-Pfarrwitwenhaus

https://www.ostsee-zeitung.de/Nachrichten/Kultur/Feiningers-Welt-und-andere-Balance-Akte

Von Gerit Herold