Auf dem nördlichsten Spargelfeld des Landes ist die Ernte in vollem Gang. „Vor genau zwanzig Jahren haben wir begonnen, Spargel auf Rügen zu züchten“, sagt Thomas Lange. „Damals gab es den großen Gastraum noch nicht und wir stellten ein großes Zelt für unser erstes Spargelessen auf.“ Bauer Lange begeht aber in diesem Jahr nicht nur das Spargel-Jubiläum auf seinem Hof in Lieschow. „ Spargel ist zwar eine Dauerkultur, aber mindestens alle acht bis zehn Jahre muss man neu pflanzen“, sagt er. Und so brachte er in der vergangenen Woche mit Unterstützung seiner Erntehelfer 40 000 neue Pflanzen im historischen Pflanzgarten von Lieschow unter die Erde. Der sei in den 40-er Jahren von Gärtnermeister Schröder für die Versorgung der Stralsunder Bürger mit Gemüse angelegt worden. Für den Transport in die Hansestadt gab es damals einen eigenen Anleger und das Feld ist noch heute von Hecken und Baumalleen umstanden.

Schwarze Folie statt Gewächshaus

So hoch im Norden eigne sich nicht jede Spargelsorte und Lange pflanzt deswegen „Grolim“, eine besonders robuste Art. Um den Standort-Nachteil auszugleichen, decken Lange und seine Helfer die Spargeldämme mit schwarz-weißer Folie ab. Die schwarze Seite liegt oben, wenn Wärme gespeichert werden soll, und sollte es zu heiß werden, wird die Folie gewendet. „So lässt sich die Temperatur regulieren und außerdem bleibt die Erde darunter locker und der Spargel weiß.“ Umweltschützer in den großen Anbaugebieten Niedersachsen und Brandenburg befürchten, dass solche Folien zur Plastikflut beitragen und den Lebensraum von Vögeln verschlechtern könnten, weil sie weniger Nahrung finden. Die 16 Spargelanbauer in Mecklenburg-Vorpommern aber kämen ohne das Gewächshaus nicht aus. „Die lehmigen Böden sind nicht ideal und selbst für hiesige Verhältnisse ist es derzeit eigentlich zu kalt. Dadurch, dass die Triebe unter diesen Bedingungen besonders langsam wachsen, hätten sie aber einen volleren Geschmack, finden unsere Gäste“, so Lange.

Die Spargelernte verläuft gewissermaßen umgekehrt wie bei anderen Früchten. Das Stangengemüse wird geerntet, bevor es zum Strauch wachsen kann. Dadurch bildet es immer neue seiner schmackhaften Triebe aus. Bis zu 20 können es sein – viermal so viele wie es ohne Ernte wären. Über jeden Hektar Anbaufläche ziehen sich fünf Kilometer Spargeldämme. Die zwei Hektar auf dem Gelände von Bauer Lange müssen in der Saison täglich abgegangen und neue Triebe gestochen werden. Weil das viel Zeit kostet, würden die Pflanzen heute enger gesetzt. Kamen noch vor zehn Jahren zwei oder drei Pflanzen auf einen Meter, sind es heute doppelt so viele. Das empfiehlt jedenfalls die Landwirtschaftsberatung wegen der gestiegenen Lohnkosten. Lange kann mit der Zahlung des Mindestlohnes leben. „Die höheren Kosten betreffen ja alle gleichermaßen und wenn ich schon den Mindestlohn nicht zahlen könnte, würde etwas mit meinem Projekt nicht stimmen.“ Jeder müsse sich eben seine Nische suchen, in der er unter diesen Voraussetzungen zurechtkäme.

Tourismuspreis für ganzheitliches Konzept

Vor zwei Jahren nahmen Thomas Lange und seine Frau Christina, eine promovierte Agraringenieurin, Kontakt zur Universität Kiew auf, wo es mehrere landwirtschaftliche Studiengänge gibt. „Die Professoren fanden unsere Idee gut, Landwirtschaft und Tourismus miteinander zu verbinden“, erzählt er. Seither kommen in jedem Jahr ukrainische Studenten, um ein Praktikum zu absolvieren und bei der Ernte zu helfen. In diesem Jahr sind es zwei Agronomen, die bei Pflanzung und Ernte helfen. Der dritte, Wladimir, ist fertiger Agraringenieur und betreut zehn Monate lang auch den Garten des Bauernhofs. Die Spargelsaison endet jedes Jahr am 24. Juni, damit der Spargel anschließend noch ausreichend Zeit hat, durchzuwachsen und einen grünen Busch zu bilden. Bis zum ersten Frost sind es dann mindestens hundert Tage, in denen der Spargel neue Kräfte sammeln kann.

„Wir pflanzen, ernten und kochen für Sie“, lautet das Motto von Thomas und Christina Lange. Den Rügener Spargel gibt es nämlich nur auf dem eigenen Hof. Sein ganzheitliches Konzept brachte Bauer Lange jetzt den zweiten Platz beim ADAC-Tourismuspreis Mecklenburg-Vorpommern ein. „Das Gesamtkonzept von Übernachtungen, Gastronomie, Veranstaltungen, Erlebnis und Direktvermarktung ist beispielhaft für eine gelungene Kombination von Kreativität, regionaler Identität, und einer Verknüpfung von Natur und Tourismus“, hieß es in der Begründung.

