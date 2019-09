Herbst-Astern waren der Renner bei Pflanzentauschbörse

Zirkow

Den Empfang, der Ingeborg Wegner am Sonnabend in Zirkow bereitet wurde, kann man durchaus als stürmisch bezeichnen. Die Binzerin war kaum an der Kirche um die Ecke gebogen, als alle Gäste auf der dahinterliegenden Wiese die Blicke auf sie richteten – oder vielmehr auf das, was sie in den Händen hatte. Nach Herbst-Astern hatten viele Teilnehmer und Besucher der Pflanzentauschbörse gesucht. Ingeborg Wegner hatte ein paar Stauden in ihrem Garten ausgegraben und mit nach Zirkow genommen. Innerhalb von wenigen Minuten war sie ihren Beitrag zu dieser Tauschbörse los. Man riss sich im wahrsten Sinne des Wortes um die blühenden Stauden, packte die Stengel und teilte so die Wurzelballen, damit jeder, der wollte, Herbstastern mit nach Hause nehmen und im heimischen Garten vermehren konnte.

Pflanzentauschbörse an der Kirche in Zirkow: „Niedlichgesicht“ heißt der Stubentiger, der es sich in einem der leeren Körbe gemütlich machte und nach der Katzenminze schielte. Quelle: Maik Trettin

Aus nahezu allen Ecken der Insel waren Hobbygärtner und Pflanzenfreunde nach Zirkow gekommen, um sich von ein paar grünen Schätzchen zu trennen –und neue zu ergattern. „Eigentlich braucht man ja nichts und hat kaum noch Platz“, seufzte eine Besucherin, bevor sie dann doch über das Gelände streifte und das Angebot musterte. Bärbel Beutin beobachtet das schmunzelnd. „Irgendwas nimmt man immer mit“, weiß sie und winkt lachend ab. Sie ist regelmäßig bei den Pflanzentauschbörsen in Zirkow dabei und findet jedes Mal etwas, das ihre Neugier weckt. An diesem Sonnabend war es ein unscheinbares Gewächs, das Isa Pichert-Förster in einen Topf gepflanzt und mit nach Zirkow gebracht hatte. „Ich weiß nicht, wie das heißt“, gesteht sie. Es sei ein Bodendecker, der lila blühe. Kristin Bohn, die die Börse organisiert, kommt mit einem Fachbuch um die Ecke. „Eine Braunelle?“ Die Frauen lesen die Beschreibung gründlich. Bärbel Beutin schüttelt den Kopf: „Meine blüht gelb.“ Eine Braunelle laut Pflanzenlexikon nicht. Isa Pichert-Förster ist das egal. „Hier“, sagt sie und drückt Bärbel Beutin den Topf mit dem Bodendecker in die Hand. „Den in Gelb gibst du mir nächstes Jahr.“

Kein Geld und kein Dankeschön

Im Frühjahr und im Herbst wird in Zirkow getauscht, was in Gärten und in Balkonkästen wächst. Als Tauschobjekte bringt mancher auch Selbstgemachtes wie Seifen mit oder Ketten und Beutel. Geld ist ebenso verpönt wie ein Dankeschön. Dann wachse es nicht, warnen die Gärtner. Die meisten kennen sich von den vorangegangenen Tauschbörsen. „Aber es kommen immer wieder neue Leute dazu“, sagt Kristin Bohn. So viele wie an diesem September-Sonnabend seien es lange nicht gewesen. Für die Organisatorin ist das nachvollziehbar. „Das macht ja auch einen Heiden-Spaß!“, sagt sie und preist den nächsten Besuchern die Falsche Meerzwiebel an, die sie mitgebracht hat. Der werde eine heilende Wirkung ähnlich der Aloe Vera nachgesagt. Doch dann lenkt ein Neuankömmling die Aufmerksamkeit auf sich: Edeltraut May schleppt zwei prall gefüllte Säcke hinter sich her. Herbst-Astern hängen heraus und im Nu ist sie von Interessenten umringt. Sie hat die Stauden in ihrem Garten in Lohme ausgebuddelt. In Zirkow dauert es keine zwei Minuten, dann haben ihre Pflanzen neue Besitzer.

Werner Wegner (re.) erklärt Paul-Peter Jürgens, dass eine Avocado-Pflanze neben Licht und Wasser auch Geduld braucht. Quelle: Maik Trettin

Informativ ist ein Bummel über die Börse allemal. Die Gärtner tauschen Erfahrungen. Was braucht diese Pflanze für einen Standort? Kommt sie mit wenig Wasser aus? Wie und wann sollte man sie zurückschneiden? Wie lässt sie sich vermehren? Viel Erfahrung bringen Hanna und Werner Wegner aus Binz mit. Sie bauen zu Hause Klassiker wie Erdbeeren, Bohnen und Kartoffeln an, aber auch Exoten wie Avocados, Kiwi oder Nashi. „Als wir anfingen mit den Kiwis, haben die Nachbarn uns ausgelacht“, erinnert sich der Binzer Gärtner. „Letztes Jahr haben wir vier Kisten voll Kiwis geerntet.“ Das Paar experimentiert in seinem Kleingarten gern mit außergewöhnlichen Gewächsen. Dort wachsen zum Beispiel winterharte Erbsen, eine Sorte, die ein Bekannter aus Finnland mitbrachte und die größer als die hierzulande üblichen sind. „Man muss immer mal was ausprobieren und darf sich nicht ärgern, wenn es mal nichts wird“, sagt Werner Wegner.

Von Maik Trettin