Der sonst so ruhige Schlosspark in Putbus hallt wider von Anfeuerungsrufen und Applaus. Sie gelten Felix Funke, der gerade auf einer rund 50 Meter hohen Eiche seinen „Work Climb“ absolviert. Der junge Baumpfleger gehört zu den 61 Teilnehmern der Europameisterschaft im Baumklettern, deren Ausrichtungsort in diesem Jahr Putbus ist.

Auch fünf deutsche Teilnehmer haben sich durch Siege in den jeweiligen Landesmeisterschaften qualifiziert und geben ihr Bestes in den Putbusser Bäumen. „Dabei geht es uns eigentlich gar nicht ums gewinnen“, erklärt Eva Mauz. Die 35-Jährige ist dieses Jahr Deutsche Meisterin geworden. Chancen auf die Europameisterschaft rechnet sie sich aber nicht aus: „Dafür ist der Tag heute nicht optimal gelaufen. Aber wir treten hier nicht an, um Erster zu werden. Viel wichtiger ist, was wir an diesem Wochenende gelernt haben und für den Arbeitsalltag mitnehmen können. Denn es kann immer mal etwas passieren – und dafür müssen wir gewappnet sein.“

1400 Kilometer Anreise

Dem stimmt auch Laura Borgonovo zu. Die italienische Meisterin im Baumklettern hat rund 1400 Kilometer aus ihrem Wohnort Monza bei Mailand bis nach Putbus hinter sich. „Es ist alles ein großer Spaß“, sagt sie und lacht. „Die Gemeinschaft hier ist es wert, 14 Stunden unterwegs zu sein.“ Dabei ist sie nicht diejenige mit dem weitesten Anfahrtsweg. „Wir haben einen Gastkletterer aus Kanada hier“, berichtet Jan von Hofmann.

Der Präsident der deutschen „International Society for Arboriculture“ (ISA) hat die Europameisterschaften nach Putbus geholt. „2015 haben wir die Ostdeutschen Meisterschaften hier abgehalten. Der Park ist wunderbar für solche Events geeignet und die Stadt war so begeistert, dass ich versprochen habe, wiederzukommen.“ Und so tummeln sich nun Menschen aus mehr als 20 Nationen im Putbusser Park, die in fünf aus dem Arbeitsalltag entnommenen Kategorien antreten müssen, um Europameister zu werden.

Schnell sein, aber vor allem sicher

Da gilt es, die Aufstiegsleine sicher in den Baum zu werfen (Throwline), so schnell wie möglich mit und ohne Hilfsmittel in den Baum zu kommen (Ascent Event und Speed Climb), jemanden aus einem Baum zu retten (Areal Rescue) und einen vorgegebenen Arbeitsparcours sicher und schnell zu durchlaufen (Work Climb). Gar nicht ohne, meint Fabian Weber. Der Baumkletterer aus Göttingen erklärt das Berufs-Paradoxon: „Um schnell zu sein, darfst du nicht schnell sein. Es geht darum, sich sicher und smooth zu bewegen, erst dann stimmt auch die Zeit.“ Und wenn die Zeit nicht stimmt, ist es auch nicht so schlimm: „Ich weiß dann für den Arbeitsalltag, worauf ich bei mir achten muss.“ Zwischen den einzelnen Stationen bleibt Zeit für ein Gespräch mit den Kollegen aus aller Welt, es herrscht lockere Festival-Atmosphäre.

Ratschläge zum Umgang mit Bäumen

Jan und Katrin Prinz sind mit ihren Kindern zum Staunen und Probe-Klettern gekommen. „Wir finden es toll, dass es solche Veranstaltungen in Putbus gibt. So bekommt der Park endlich mal die Aufmerksamkeit, die ihm gebührt“, freuen sich die Putbusser. Auch Anita Jankowski aus Putbus schaut gerne zu: „Wir fühlen uns hier richtig wohl. Man merkt, dass hier nur Naturfreunde versammelt sind, es liegt kein Müll herum und die Stimmung ist freundlich.“ Leider werden die Baumkletterer aber nicht jedes Jahr nach Putbus kommen. „Das würde die Wettbewerbschancen verzerren“, erklärt Jan von Hofmann. Schade, denn gerade die Putbusser profitieren: Kinder dürfen sich am Seil in luftiger Höhe erproben, bei den täglichen Baumführungen von Experten gibt es die Ratschläge für den eigenen Umgang mit Bäumen gleich mit dazu.

„Die Deutschen haben ein sehr großes Sauberkeitsempfinden. Da passt der Baum oft nicht rein, er macht Dreck und Schatten. Dabei halten die Bäume uns am Leben. Wir würden uns wünschen, dass die Leute darüber nachdenken, bevor sie einen Baum komplett zurückschneiden. Weniger ist mehr“, ist sich Eva Mauz sicher.

