Phase 3: Notbetreuung an Rügener Grundschule

Das im Januar eingeführte „Phasenmodell“ für Schulen in Mecklenburg-Vorpommern greift jetzt erstmals auch auf Rügen. An der Grundschule Sellin ist der Krankenstand im Kollegium derzeit so hoch, dass die Schule zusätzlich zum Präsenzunterricht auf Notbetreuung umgestellt hat. Nach Informationen des Bildungsminiteriums befanden sich stand Mittwoch 12 Kinde in der Notbetreuung, ab kommender Woche solle nach Auskunft des Ministeriums wieder Regelunterricht in Präsenz möglich sein. Die Grundschule wollte dazu keine Stellungnahme abgeben.

Schulen entscheiden selbst

Das drei Phasen-Modell beinhaltet mögliche Szenarien, die es der Schule freistellen, auf die jeweilige Situation durch die Omikron-Welle zu reagieren. Die Einstufung richtet sich nach der Anzahl der verfügbaren Lehrpersonals. Für die Stufe 3, in der sich die Grundschule jetzt befindet, gilt: „Für die Jahrgangsstufen 1 bis 6 wird grundsätzlich Präsenzunterricht durchgeführt. Sofern die Schule aufgrund ihrer personellen Ausstattung in ihrem Unterrichtsablauf eingeschränkt ist und Präsenzunterricht nicht absichern kann, wird eine Notbetreuung vorgehalten.

Ab der Jahrgangsstufe 7 findet Distanzunterricht statt. Abschlussklassen erhalten Präsenzunterricht. Ob eine Beschulung der Vorabschlussklassen in Präsenz möglich ist, entscheidet die Schulleitung in Auswertung der personellen Gegebenheiten an der Schule. Sollte keine Beschulung möglich sein, erhalten die Schülerinnen und Schüler dieser Klassen ebenfalls Distanzunterricht. Dabei ist auf eine Verkürzung der Unterrichtstage auf durchschnittlich je vier Unterrichtsstunden zu achten.

