Philine aus Sellin mit erster Kino-Rolle

Heino Ferch, Anja Kling, Uwe Kockisch, Jörg Hartmann, Anna Loos, Ulrich Tukur, Petra Schmidt-Schaller, Ina Weisse, Hinnerk Schönemann, Emilia Schüle: Für Filme mit diesen deutschen Schauspielgrößen stand Philine Steuer schon vor der Kamera. Die Elfjährige hat in den letzten drei Jahren in etlichen Fernsehproduktionen mitgespielt. Nun hat sie ihre erste Kinorolle ergattert.

„Hallo Again“ (Buch und Regie Maggie Peren), heißt die romantische Liebeskomödie, die im nächsten Jahr auf den Kinoleinwänden flimmern soll und eine Produktion von Sommerhaus Filmproduktion und Warner Bros Film Productions GmbH ist. Die Hauptrolle „Zazie“ spielt Alicia von Rittberg, bekannt aus „ Charité“ und „Lotte am Bauhaus“. Philine spielt „Zazie“ als Kind in Rückblenden.

Die Dreharbeiten dazu liefen im März in Hamburg und Stuttgart. „Alica war total nett“, ist Philine begeistert. Die bekannte Mimin habe zu ihr gesagt, dass sie als Kind nicht so hübsch gewesen sei wie die junge Rüganerin. In der Komödie ist auch Emilia Schüle („ Charité“ und Ku’damm 56“) zu sehen. Der Star aus dem Kinofilm „Traumfabrik“ hat gerade den begehrten Publikumspreis Goldene Henne in der Kategorie Schauspiel gewonnen.

Philine mit Alicia von Rittberg in einer Drehpause. Quelle: privat

Wenn das ZDF am 3. Oktober um 20.15 Uhr seinen „Fernsehfilm der Woche“ ausstrahlt, ist auch Philine im TV zu erleben. „Der Anfang von etwas“ heißt die Verfilmung der gleichnamigen Erzählung von Siegfried Lenz, in der Ina Weisse die Hauptrolle spielt. Philine mimt ihre Nichte. Ihr „ Papa“ wird gespielt von Hinnerk Schönemann.

Philine mit Ina Weisse am Filmset. Quelle: privat

Dass Philine für die Dreharbeiten im Januar letzten Jahres in Nordfriesland engagiert wurde, dafür hatte Regisseur Thomas Berger persönlich gesorgt. Er kannte die talentierte Rüganerin bereits aus seiner Regiearbeit zu dem Film „Angst – der Feind in meinem Haus“. Den Thriller hatte das ZDF 2017 verfilmt, das Drehbuch schrieb Dirk Kurbjuweit nach seinem Stalking-Roman „Angst“. In den Hauptrollen sind Heino Ferch und Anja Kling zu sehen. Philine spielt eines ihrer beiden Film-Kinder.

Philine mit Regisseur Thomas Berger. Quelle: privat

In eine Tochterrolle schlüpfte die Sellinerin auch in dem Film „Der Mordanschlag“ mit Ulrich Tukur und Petra Schmidt-Schaller. Der zweiteilige Fernsehfilm 2018 thematisiert das RAF-Attentat auf Detlev Karsten Rohwedder. Auch in der Serie „Soko Wismar“ und in der beliebten Krankenhaus-Serie „In aller Freundschaft“ hatte Philine schon Auftritte.

Das erste Mal prominent auf dem Bildschirm zu sehen war Philine vor drei Jahren. In einem Telekom-Werbespot, in dem Familienvater Heins damit fertig werden muss, dass sein „kleines“ Mädchen Clara flügge wird, rührte die damals Achtjährige die Zuschauer zu Tränen. Ein Millionen-Publikum sah die niedliche Blondine von der Insel Rügen, als der Spot kurz vor der ARD-„Tagesschau“ lief.

Philine bei Dreharbeiten zu „Der Anfang von etwas“. Quelle: privat

Zur Filmerei ist Philine ganz zufällig geraten, als eine Castingagentur 2014 Komparsen für die Fernsehkomödie „Große Fische, kleine Fische“ mit Dietmar Bär und Uwe Ochsenknecht suchte, die auf Rügen gedreht wurde. Philine bekam eine Mini-Szene. Weil sie in der Kartei war, kam später ein Anruf für ein Mädchen-Double in der Krimiserie „ Stralsund“. Die Filmleute rieten, sich bei einer Berliner Agentur zu bewerben, die ihr bis heute die Castings vermittelt. Dank der modernen Technik können mittlerweile Beispielszenen per Video geschickt werden. Diese sogenannten E-Castings sind ein großer Vorteil für Talente, die wie die Rüganerin weit weg von den großen Metropolen leben.

Philine mit Jörg Hartmann. Quelle: privat

„Das Tollste war bisher ’Weissensee’“, sagt Philine. Sie spielte bei der 4. Staffel der mit Preisen überhäuften ARD-Erfolgsserie über die Ostberliner Stasi-Familie Kupfer mit, die aus sechs Folgen bestand. Ihre Rolle ist die kleine Sonja, die Adoptivtochter von Ex-Stasi-Major Falk Kupfer alias Jörg Hartmann (Kommissar Faber im Dortmunder „Tatort“).

Philine erinnert sich noch gut an eine Szene, die mittags bei 35 Grad auf der Havel gedreht wurde. Sonja und Anna, die Tochter von Martin Kupfer, ruderten mit einem Boot zu ihrem Opa ( Uwe Kockisch), der anscheinend seinem Leben ein Ende setzen will. Unbewusst verhindern die Mädchen dies. „Die Sonne schien so doll, dass wir alle einen Sonnenstich bekamen“, erzählt Philine. Das Kuriose: Die Szene im Film spielt bei Nacht, die Sonne flimmert dabei als Mond. Zur Premiere von „Weissensee“ am 2. Mai 2018 mit den Darstellern im Berliner Zoo-Palast war Philine mit ihren Eltern in die Hauptstadt gereist.

Beim Dreh auf der Havel zur „Weissensee“hatten alle mit der Sonne zu kämpfen. Quelle: privat

„Weissensee“ hatte bisher die meisten Drehtage für Philine. Glücklicherweise fielen diese in die Sommerferien. Denn versäumten Unterricht muss Philine natürlich nachholen. Sie besucht die 5. Klasse der CJD-Schule in Sellin. Mama Ulrike und Papa Heiko begleiten ihre Tochter jeweils zu den Dreharbeiten und opferten dafür schon oft ihren Urlaub. Zur Familie gehören auch Hannes (24), Ole (20) und Mattes (14).

Philine mit Darstellern von „Weissensee“ bei der Premiere der 4. Staffel in Berlin. Quelle: privat

Abgehoben ist das Schauspiel-Kücken ganz und gar nicht. „Ich erzähle nur davon, wenn mich jemand fragt“, sagt die Sellinerin. Sie ist ein ganz normales Mädchen, das sich mit seinen Freundinnen trifft, mit Hund Cookie spielt und gern singt und malt. Absagen bei Castings sind kein Weltuntergang. „Es macht mir Spaß und ist mein Hobby“, sagt Philine. Sie träumt von einer Hauptrolle in einem Kinderfilm. Über sich selbst sagt sie augenzwinkernd: „Ich bin die Nebenrollen-Queen.“

Von Gerit Herold