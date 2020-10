Pkw-Fahrer von Rügen liefern sich Rennen in Stralsund: Polizei stoppt Raser

Stralsund

Kräftemessen am Gaspedal: Zwei Pkw-Fahrer haben sich am späten Samstagabend in Stralsund ein Rennen geliefert. Mit überhöhter Geschwindigkeits sind sie durch die Hansestadt gerast – unter den Augen der Polizei. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei gegen die beiden Raser wegen des Verdachts eines illegalen Autorennens.

Streifenwagenbesatzung wird Zeuge des Rennens

Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeihauptrevieres Stralsund wurde am Samstag gegen 23 Uhr Zeuge des Autorennens zwischen zwei Pkw, einem Opel und einem VW auf dem Grünhufer Bogen in der Hansestadt. Die Beamten beobachteten, wie die beiden Pkw an der Kreuzung Barther Straße nebeneinander standen. Als die Ampel auf Grün umschaltete, beschleunigten die 20- und 27 Jahre alten Fahrer, beide von der Insel Rügen, auf weit über die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h.

Strafverfahren eingeleitet

Der Polizei gelang es, beide Fahrer zu stoppen und aus dem Verkehr zu ziehen. Die Beamten beschlagnahmten die Führerscheine der Raser, ein Strafverfahren gegen sie wurde eingeleitet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Von OZ