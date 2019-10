Grabow/Insel Rügen

Zwischen Grabow und Zicker wird eine neue Spurplattenstraße aus Beton gebaut. Ein Unbekannter fuhr mit seinem Pkw über den frischen Beton. Die Straße muss erneuert werden.

Am Dienstagmorgen bemerkten Bauarbeiter, dass ein Unbekannter die frisch betonierte Straße mit seinem Pkw befahren hatte, wodurch sein Reifenabdruck im Beton fest wurde. Der Täter flüchtete in Richtung Grabow und Maltzien. 60 Meter der Straße müssen erneuert werden, was einem Schaden von 15 000 Euro entspricht. Die Bauarbeiter hatten die Baustelle am Montagabend gesperrt und Verkehrszeichen und Absperrbalken aufgestellt.

Die Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Verdachts auf Sachbeschädigung. Zeugen können sich bei der Kriminalpolizei in Bergen (038 38 / 810 217) oder beim Polizeirevier Bergen (038 38 / 81 00) melden.

