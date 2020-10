Sagard

Mit einem Schrecken davon kam ein 61-jähriger Rüganer am späten Mittwochnachmittag. Wie die Polizei mitteilte, hatte sein Pkw Renault gegen 17.30 Uhr während der Fahrt auf der Glower Straße in Sagard plötzlich angefangen zu brennen. Dem Mann gelang es noch, sich aus dem Auto unversehrt zu retten, bevor der gesamte Motorraum in Flammen aufging.

Feuerwehr löschte den Brand

Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Sagard begann hat das Fahrzeug gelöscht. Nach gegenwärtigen Erkenntnissen führte ein technischer Defekt zu dem Brand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt.

