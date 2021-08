Dranske

Die Idee, die der Generalplaner Tom Krause auf dem OZ-Forum hinsichtlich des Bug äußerte, sorgte für ungläubiges Luftschnappen im Publikum. „Wir bauen auch einen Dransker Fischereihafen. Ziel ist es, dass die letzten Fischer von Rügen und Umgebung dort ansässig werden“, so der Planer. „Sie bekommen Fischerhütten zum Wohnen und Arbeiten vor Ort. Sie werden Fisch räuchern und verkaufen, so dass der Hafen nach Räucherfisch duftet.“

Vier Hotels und rund 2000 Betten geplant

Das „Fischerdorf“ soll Teil des großen Öko-Tourismusprojektes auf dem Bug werden, hier sollen unter anderem vier Hotels, ein Einkaufszentrum, eine Veranstaltungshalle und ein großer Erlebnishafen entstehen. Doch das Projekt ist bei vielen Menschen unter anderem wegen der Dimensionen in der Kritik, die Idee des künstlichen Fischereihafens kam beim Publikum des Diskussionsforums in Dranske nicht gut an. Aber was halten die Fischer der Insel Rügen selbst von der Sache?

Eine Aufnahme vom Baaber Reusenfest 2021: Beim Aufstellen der Reuse hat Roberto Brandt die Fäden in der Hand. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Idee kommt nicht gut an

„Das ist totaler Blödsinn“, meint der Mönchguter Fischer Thomas Koldevitz aus Gager. „Das ist doch Quatsch, da wird von hier kein Fischer hinfahren“, weiß der 52-Jährige. „Und schon gar nicht dort Wohnen!“. Er fische hier, weil er hier zu Hause sei. „ Es sollten lieber die Häfen instand gehalten werden, die schon gebaut wurden“, so Koldevitz. Und überhaupt: Von den letzten paar Fischern gingen die meisten jetzt in Rente oder würden aufgeben. Nachwuchs: Fehlanzeige! Von den einst gebauten neun Fischerhütten im Gager Hafen werden schon lange nur noch vier von den Fischern genutzt.

Noch 44 aktive Fischer auf der Insel im Haupterwerb

Einer, der schon vor zwei Jahren ausgestiegen ist, ist Mathias Damp aus Neu Reddevitz. „Es hat sich nicht mehr gelohnt“, sagt der 45-Jährige, der aus einer 200 Jahre alten Fischer-Dynastie stammt. Wäre der Fischereihafen in Dranske eine Option gewesen? „Auf keinen Fall, das ist eine absurde Idee.“ Der Hin- und Rückweg sei viel zu weit und dort zu wohnen unrealistisch. „Ich habe mein Haus zu Hause und das ist hier“, so Damp. Von dem Projekt hört Arno Vetterick zum ersten Mal. „Ich habe keine Informationen“, so der Interessenvertreter der Fischer auf Rügen und Hiddensee. Der Breeger ist Geschäftsführer der Zentralen Absatzgenossenschaft Rügenfang, die aktuell 44 Mitglieder zählt. Das sind Fischer im Haupterwerb, im Nebenerwerb gebe es vielleicht noch ein paar mehr.

Nur noch wenige Kutter liegen im Hafen von Sassnitz Quelle: Stefan Sauer/dpa

„Das ist nur ein Anstrich, um das Bug-Projekt interessant zu machen“

„Das ist mir völlig neu“, zeigt sich auch Roberto Brandt überrascht. „Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Von hier wird da garantiert keiner hingehen“, meint der Baaber Fischer. Für den Göhrener Südstrand habe es schon mal eine ähnliche Idee gegeben. Daran erinnert sich auch Fischer Thomas Koldevitz. „Vielleicht ist es für einzelne Fischer was, aber nicht so eine große Aktion“, denkt Roberto Brandt. „Für Dransker oder Hiddenseer Kollegen mag es interessant sein, wenn dort beispielsweise eine Räucherei aufgebaut werden sollte.“ Gar Nachwuchs mit einem neuen Fischereihafen anzulocken, hält der Mönchguter für utopisch. Für den Baaber Strandfischer ist die ganze Idee eher ein Anstrich, etwas für die Einheimischen zu tun, um das ganze Bug-Projekt interessant zu machen.

Auch von der Insel Hiddensee gibt es eine klare Absage. Arno Gau ist Fischer auf Hiddensee und ist wenig angetan von der Idee. „Warum sollte ich hier weg’“, fragt er sich. „Ich hab doch hier alles.“ Er weist auf eine ganz andere Problematik hin. „Das Problem für die Fischer ist nicht der Absatz, sondern die Quote.“ Man dürfe doch fast gar nichts mehr fischen, jedes Jahr kämen neue Regelungen hinzu. Diese Situation würde sich auch in einem künstlich kreierten Fischerdorf nicht ändern.

Fischer Jürgen Krieger ist zwar schon im Ruhestand, kann aber trotzdem nicht ganz von der Fischerei lassen. Quelle: Stefan Sauer/dpa

Quote ist ans Schiff gebunden

Die Quote, also die Festlegung der Fangmengen, ist seit der Wende nicht mehr an den Fischer gebunden, sondern an das Schiff. „Ein Unding“, meint der Dransker Fischer Jürgen Krieger. Mit 68 ist auch er nicht mehr voll im Einsatz, ganz von der Fischerei lassen kann er aber nicht. „Früher hatte jeder Fischer seine Quote, die auch ein Auskommen ermöglichte. Heute muss jeder Nachwuchsfischer erstmal ein Boot kaufen, was noch eine Quote drauf hat.“ Das allerdings sei nur möglich, wenn der Besitzer des Bootes noch nicht in Pension sei. „Sonst heißt es abwracken“, beschreibt der 68-Jährige. „Auch dafür gibt es noch eine Prämie.“ Die Aussichten für die Berufsfischerei seien düster. „Das geht nicht mehr lang“, sagt er.

Standort am Bug ist prädestiniert zum Fischen

Trotz der Schwierigkeiten hält der Fischer den Standort am Bug für ideal. „Bodden und offene See“, sagt er. „So einen Ort zum Fischen muss man lange suchen.“ Krieger selbst hat noch ein „bisschen Quote“, wie er sagt, fängt aber in Stellnetzen und Bügelreusen vor allem unquotierten Fisch wie Zander, Flunder oder Hecht. „An der Nachfrage liegt es jedenfalls nicht“, sagt er. „Der Direktverkauf läuft unglaublich gut. Wenn ich in den Hafen komme, bin ich den Fisch im Nu los.“ Nach Angaben der Generalplaner des Projekts soll sich bereits ein weiterer Investor für das Vorhaben gefunden haben. Die OZ wird über den weiteren Fortgang der Verhandlungen und die Zukunft des Bug berichten.

Von Gerit Herold und Anne Ziebarth