Bergen

Diesmal klappte es nicht mit einem Titel bei den Rügen International Open ( R.I.O.) für die Poetzings. Die Turnier-Premiere von Marie endete am Sonnabend im Viertelfinale, Bruder Benjamin, der bei seiner Premiere vor zwei Jahren triumphierte, scheiterte einen Tag später in der Runde der letzten Vier. Das Hamburger Familienduo startete bei der dritten Auflage des Tennisturniers für den gastgebenden TV Bergen und sah mit an, wie Theresa Czarnikau ( Frohnau) und Niklas Schulz ( Wolfsburg) die Siegerpokale entgegennahmen.

Insgesamt 87 Spieler, die in zwei Damen- und drei Herrenwertungen starteten, sorgten für einen Rekord bei den 3. R.I.O. „Der Verein bringt sich hervorragend ein. Ohne die Mithilfe könnte man so ein Turnier nicht auf die Beine stellen“, sagt Organisator Michael Hermerschmidt.

Final-Triple verpasst

Das Aus im Viertelfinale gegen die spätere Finalistin Julia Niemeyer nahm die 12-Jährige Marie Poetzing zähneknirschend auf. „Das war schon ein bisschen blöd, weil ich nicht so gut gespielt habe wie sonst.“ Der ältere Bruder, der das Viertelfinalmatch beobachtete, bestätigte: „Ja, sie kann besser spielen.“

Doch auch Maries Hoffnungen auf ihren Bruder waren größer als das, was Benjamin Poetzing am Ende erreichte. „Er schlägt sich bisher gut. Ich glaube, er schafft’s ins Finale“, orakelte Marie noch nach ihrer Niederlage. Doch der Hamburger Rivale David Kilian verhinderte das Final-Triple für die deutsche Nummer 455. Der 17-Jährige hatte die erste Auflage der R.I.O. gewonnen, im vergangenen Jahr holte er Silber. Der an Nummer zwei gesetzte Tennisspieler wollte nun wieder ins Finale. „Ich muss der Setzliste ja auch ein Stück weit gerecht werden“, erklärte Benjamin sein ehrgeiziges Ziel.

Ziel: Tennis-Profi

Für das Tennisturnier in Bergen haben die Poetzings extra ihren Urlaub auf die Insel gelegt, wollen im Anschluss noch „ein, zwei Tage hier bleiben“. Normalerweise trainieren sie beim TC Rot-Weiß Wahlstedt ( Marie) und Marienthaler THC – oft zweimal pro Tag. Die beiden haben große Ambitionen. Sie schielen Richtung Profi-Tennis und wetteifern den Idolen Serena Williams und Nick Kyrgios nach. Marie ist seit knapp fünf Jahren dabei, Benjamin hat vor mehr als sieben Jahren vom Fußball auf Tennis umgeschult. Auch, wenn auf Rügen in diesem Jahr kein Pokal dazukam, der Vitrinenschrank zuhause ist bei beiden schon rappelvoll.

Erst vor Kurzem schnappte sich Marie für den TV Bergen den Landesmeistertitel von MV bei den Damen. „Das war mein bisher größter Erfolg“, sagte die Schülerin. Ihr Bruder hat den Einzug ins Viertelfinale der deutschen Meisterschaft 2017 in guter Erinnerung. „Vom Feeling war der Sieg hier bei R.I.O. vor zwei Jahren aber mein bisher schönstes Tennis-Erlebnis“, meint Benjamin und erklärt, warum: „Uns gefällt das Turnier einfach, die Leute sind mega nett.“

Favoriten geben sich in Bergen keine Blöße

Beide Hamburger bescheinigen den Rügen International Open ein gutes Niveau. „Die Top-4 hebt sich aber noch mal vom Hauptfeld ab“, findet Benjamin. Und damit hatte er Recht. Sowohl bei den Herren als auch bei den Damen machten die gesetzten Nummer 1 bis 4 die Halbfinals unter sich aus.

Auch bei den Herren 40 setzte sich mit Frank Rohde der Favorit durch. Die Nummer 85 Deutschlands verteidigte seinen Titel gegen Timo Kollesch. Rügens Top-Senioren-Tennissportler Burkhard Herzberg (Binzer TV) gab auf dem Weg zum Sieg der Herren-60-Wertung nur ein Spiel ab.

Die Binzerin Michaela Pflug musste erst im Damen-40-Finale ihre ersten und einzigen beiden Spiele herschenken, gewann gegen die Greifswalderin Susanne Kugelmann dennoch überzeugend mit 6:0, 6:2.

„Im Feld gab es die eine oder andere Überraschung. Letztlich haben sich aber immer die Favoriten durchgesetzt“, sagt Michael Hermerschmidt und lobte die Rügener Athleten: „Die Einheimischen haben sich gut verkauft. Die Siege von Burkhard und Manuela sind natürlich spitze.“

In Zukunft sollen die Rügen International Open laut Hermerschmidt weiter an Qualität gewinnen und den Rügener Tennissportlern – oder denen, die sich wie die Poetzings hier wohl fühlen – ein attraktives Turnier bieten.

Horst Schreiber