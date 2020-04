Politiker im Corona-Modus: Rügener Landtagsabgeordneter spricht über neuen Alltag

Putbus/Rügen

Der Rügener Landtagsabgeordnete Burkhard Lenz ist seit 2006 Mitglied im Landtag MV. In diesen fast 14 Jahren hat er einige knifflige Zeiten im Land erlebt. Er selbst startete seine Landtagskarriere mit der in 2006 auf Rügen erstmals aufgetretenen Vogelgrippe. Doch die Herausforderungen der Coronavirus-Krise sind auch für den aktuell dienstältesten Abgeordneten auf Deutschlands größter Insel neu, wie er im Gespräch mit der OZ unterstreicht.

Sicherheit für Mitarbeiter und Abgeordnete

Sicherheit für die Wahlkreismitarbeiter und die Abgeordneten steht seit Inkrafttreten der entsprechenden Verordnungen an erster Stelle: So haben Burkhard Lenz und sein Rügener Parteikollege Holger Kliewe (beide CDU) die Wahlkreisbüros für die Öffentlichkeit geschlossen und sich selbst ins Homeoffice begeben. Trotzdem sind die Wahlkreisbüros in Bergen und in Mursewiek per Telefon beziehungsweise E-Mail erreichbar.

Kliewes Wahlkreisbüroleiter ist direkt vor Ort. Die Büroleiterin von Lenz organisiert die tägliche Arbeit aus dem Homeoffice. Ähnlich sieht es beim Landtagsabgeordneten Dr. Wolfgang Weiß ( Die Linke) aus. Auch er und seine Mitarbeiter sind seit dem 16. März ins Homeoffice gewechselt, das Büro in Bergen ist nach wie vor erreichbar.

Gleiches gilt für die Mitarbeiter der Bundestagsabgeordneten Claudia Müller (B90/Grüne). Auch ihre Mitarbeiter sind ins Homeoffice gegangen. Das Wahlkreisbüro in Stralsund ist nach wie vor über Telefon und E-Mail erreichbar. Wenn es sich aus Termingründen notwendig macht, sind die Mitarbeiter auch vor Ort anzutreffen, wie sie sagt.

Der SPD-Landtagsabgeordnete Thomas Würdisch in Stralsund hat sein Büro in der Woche täglich von 8 bis 12 Uhr für die Öffentlichkeit geöffnet, wie er mitteilt. Die Arbeitsplätze sind mit dem vorgeschriebenen Mindestabstand voneinander getrennt und es wird auf die Einhaltung der Hygienevorschriften geachtet.

Tägliche politische Arbeit im Homeoffice

Wie sieht die praktische Arbeit aus? Immerhin haben Landtag MV und Bundestag umfangreiche Hilfsprogramme in den zurückliegenden Wochen vorbereitet und auf den Weg gebracht, neben der weiteren politischen Arbeit. Claudia Müller berichtet aus Berlin, dass die tägliche Arbeit praktisch digital stattfindet.

„Arbeitsgruppen, Fraktionssitzungen, Ausschusssitzungen finden für mich aktuell jede Woche statt. Ich verbringe locker zehn Stunden täglich in Video- und Telefonkonferenzen. Als Wirtschaftspolitikerin gucke ich natürlich auf alle Vorschläge zu Wirtschaftshilfen, wir entwickeln eigene Vorschläge, Anträge usw. Dazu kommen Gespräche mit Unternehmerinnen und Unternehmern, Verbänden, etc., um aus erster Hand die Lücken zu erfahren“, so die Bundestagsabgeordnete.

Ruhigeres Leben im Homeoffice

Dr. Wolfgang Weiß berichtet von zwei „Gesichtern“ der aktuellen Arbeit: „Einerseits lebe ich unter den Bedingungen des Homeoffice etwas ruhiger, denn Konferenzen, Tagungen, Sitzungen, alle möglichen Treffen sind abgesagt, und die Video- und Telefonkonferenzen werden zu-Hause vom Computer aus besucht.“

„Andererseits bin ich in der gegenwärtigen Lage permanent auf dem Sprung, denn die politischen Diskussionen zur Organisation des Alltags waren in den letzten Wochen extrem dicht gedrängt. Oft laufen Diskussionen in einer WhatsApp-Gruppe parallel zu anderen Foren am Telefon. Wir leben in einer Ausnahmesituation, und das bedeutet für einen Politiker, dass es keinen Feierabend gibt.“

Viele Fragen werden nach wie vor beantwortet

Die allgemeine Büroarbeit wie Beantwortung von Post, E-Mails und Anrufen geht ihren gewohnten Gang, beschreibt Thomas Würdisch seinen Alltag. „Persönliche Treffen finden nur in den vorgeschriebenen Zweier-Gruppen mit den entsprechenden Abständen statt.“

Holger Kliewe erreichten zu Beginn der Maßnahmen sehr viele Anfragen per Telefon und per E-Mail: „Vor allem von Unternehmen aus der Region. Wir sind Tourismusregion Nummer eins und sind durch die aktuellen Schutzmaßnahmen besonders betroffen, da weder Gastronomie noch Gastgewerbe momentan öffnen dürfen. Deshalb haben wir schnell über die Soforthilfen von Bund und Land informiert. Dazu haben wir auch viele Anfragen von Bürgern erhalten, die wissen wollten, was erlaubt ist und was nicht. Hier haben wir die entsprechenden Auskünfte gegeben.“

Auch Burkhard Lenz beendet seine Arbeitstage erst am Abend. „Viele Telefonate mit Unternehmen und Bürgern zu den unterschiedlichsten Themen werden geführt. Als Sprecher meiner Fraktion für Tourismus, Fischerei und Umwelt habe ich mich natürlich hier um alle anstehenden Fragen gekümmert. Wir haben die beschlossenen Hilfen von Land und Bund erklärt und viele direkte Kontakte hergestellt, so dass betroffene Unternehmen nach Möglichkeit schnell Hilfe erhalten können. Zahlreiche Informationen haben wir zudem an verschiedene Ämter und Gemeinden für die tägliche Arbeit weitergeleitet.“

Die CDU-Bundestagsabgeordnete Dr. Angela Merkel erklärt gegenüber der OZ: „Die derzeitige Situation mit allen Maßnahmen und Einschränkungen aufgrund der Pandemie ist für alle eine große Herausforderung. Wahlkreistermine sind natürlich nicht möglich. Die Bürgerinnen und Bürger meines Wahlkreises Vorpommern-Rügen & Vorpommern Greifswald I haben aber wie gewohnt die Möglichkeit, mit mir über meine Büros im Wahlkreis und in Berlin auf telefonischem und schriftlichem Weg zu kommunizieren.“

Die Parlamente sind arbeitsfähig

Alle Land- und Bundestagesabgeordneten eint, dass ein Großteil der Arbeit innerhalb der jeweiligen Fraktionen in Telefonkonferenzen stattfindet, da der persönliche Kontakt im Land- beziehungsweise Bundestag auf ein Minimum beschränkt worden ist. Die Abstimmungen im Vorfeld der jetzt getroffenen Entscheidungen wurden zudem auch in Videokonferenzen getroffen. Trotz der Digitalisierung dieser Sitzungen sind die Parlamente arbeitsfähig, betonen die politischen Verantwortungsträger.

