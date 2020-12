Polizei ahndet 258 Corona-Verstöße in Vorpommern

Stralsund/Greifswald

Die Polizei hat am Dienstag erneut Ordnungskräfte in Kommunen unterstützt und die Einhaltung der am zurückliegenden Sonntag von der Landesregierung beschlossenen Corona-Regeln kontrolliert. Danach ist auf belebten öffentlichen Plätzen und in Einkaufspassagen das Tragen einer Mund-Nasen-Maske Pflicht. Erwartung stark frequentierter Stadtzentren und Einkaufsläden sind Beamte im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg ( Landkreise Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald, Mecklenburgische Seenplatte) verstärkt in 30 Innenstädten präsent gewesen.

Allein 128 Verstöße in Stralsund

Für den Bereich wurden 620 Verstöße festgestellt, bei denen es in 575 Fällen bei mündlichen Belehrungen (Abstand bzw. Tragen Mund-Nasen-Schutz) bleiben konnte. In Vorpommern gab es 258 Verstöße. Aus Stralsund wurden 128 gemeldet. 41 Verstöße gab es in Greifswald, sieben in Ribnitz-Damgarten, 76 in Barth und sechs in Wolgast.

Von OZ