Polizei auf Rügen fahndet nach Kaufhaus-Dieb

Sellin

Die Polizei auf der Insel Rügen fahndet nach einem Kaufhaus-Dieb. Er soll am vergangenen Donnerstagnachmittag drei Damenjacken im Wert von rund 600 Euro im Selliner Kaufhaus „Stolz“ entwendet haben. Danach floh der Mann in einem Mercedes mit polnischem Kennzeichen in Richtung Lancken-Granitz. Das Diebesgut warf er während der Verfolgung weg. Es konnte sichergestellt werden.

In Putbus verlor sich die Spur

Die eingesetzten Beamten verloren das flüchtige Auto in Putbus aus den Augen. Die Kriminalpolizei bittet daher um Mithilfe aus der Bevölkerung. Der gesuchte Mann wurde am Mittwoch durch die Polizei wie folgt beschrieben: osteuropäischer Typ, etwa 45 Jahre alt, etwa 190 cm groß, kräftige Statur, kurze schwarze Haare.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sassnitz (Telefon 038392/30 70) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Von OZ/dl