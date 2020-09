Bergen

Auf die Zahlung einer Geldbuße von 240 Euro und einem einmonatigen Fahrverbot und einer Eintragung ins Verkehrszentralregister muss sich ein 29-Jähriger aus Gingst einstellen. Er ist am Sonntagabend mit seinem Pkw auf der Landesstraße 301 zwischen Bergen und Gingst mit 143 km/h unterwegs gewesen. Erlaubt sind dort lediglich 80 km/h.

51 Kraftfahrer innerorts zu schnell unterwegs

Zwischen Donnerstag und Sonntag der vergangenen Wochen machten Beamte des Polizeihauptreviers Bergen verstärkt Jagd auf Verkehrssündern, die sich nicht an das vorgegebene Tempolimit halten. Kontrolliert wurde sowohl außerhalb als auch innerhalb von geschlossenen Ortschaften auf der Insel Rügen. Wie ein Polizeisprecher mitteilt, wurden dabei insgesamt 66 Verkehrsteilnehmer festgestellt worden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten haben. 51 Kraftfahrer waren innerorts und 15 außerorts zu schnell unterwegs.

Neun Verstöße in einer Stunde zwischen Bergen und Gingst

Zwischen Bergen und Gingst wurden am Sonntagabend zwischen 19 und 20 Uhr allein neun Fahrzeugführer festgestellt, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit teilweise deutlich überschritten. Der 29-jährige Pkw-Fahrer aus Gingst war dabei der Spitzenreiter. Darüber hinaus wurde ein 30-jähriger Deutscher mit einem Pkw Ford mit einer Geschwindigkeit von 131 km/h eingemessen. Nach Toleranzabzug verblieb eine vorwerfbare Geschwindigkeitsüberschreitung von 47 km/h. Auch dieser Fahrzeugführer muss mit einer erheblichen Geldbuße und einem Fahrverbot rechnen.

Überhöhte Geschwindigkeit war 2019 Unfallursache Nr. 1

In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei an alle Verkehrsteilnehmer, sich an die vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeiten zu halten, um sich und andere nicht unnötig in Gefahr zu bringen. Nicht ohne Grund. Denn im Jahr 2019 stand die Unfallursache Geschwindigkeit an Platz eins der registrierten Verkehrsunfälle mit Personen- und schweren Sachschäden im Landkreis Vorpommern-Rügen.

Von Anja Krüger