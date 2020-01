Polizei fahndet nach mutmaßlichem Betrüger auf Rügen

Sassnitz

Autoknacker auf der Insel Rügen gesucht: Die Polizei fahndet nach einem Mann, der ein Auto aufgebrochen und mit einer gestohlenen Bankkarte Geld abgehoben haben soll. Dabei wurde er von Videokameras erfasst. Zur Aufklärung der Straftaten sucht die Polizei jetzt Zeugen.

Die Straftaten wurden bereits im vergangenen Sommer begangen. Am 29. Juni wurde der Polizei in Sassnitz der gewaltsame Aufbruch eines Pkw Skoda angezeigt, der auf einem Parkplatz an der Schaabe abgestellt war. Wie die Polizei mitteilt, soll mutmaßliche Täter Wertgegenstände aus dem Pkw gestohlen haben. Entwendet wurden unter anderem eine Geldbörse mit Geldkarten, Ausweise und Bargeld. Nach bisherigen Erkenntnissen begab sich der Beschuldigte am 1. Juli zu einem Geldautomaten in Juliusruh, wo er mit einer gestohlenen Bankkarte Bargeld abhob. Dabei wurde er von Videokameras erfasst und aufgenommen.

Polizei setzt auf Videoaufzeichnung

Laut Beschreibung der Polizei ist der Gesuchte etwa 35 bis 45 Jahre alt und zirka 1,75 bis 1,85 Meter groß. Er hat eine schlanke Statur, einen hellen Tein, sehr kurze Haare und einen Dreitagebart mit sehr kurzen Stoppeln. Zur Tatzeit war er bekleidet mit einem lilafarbenen T-Shirt mit weißem Aufdruck vorne vermutlich mit dem Schriftzug Copacabanba und dem Motiv von Palmen und einer männlichen Silhouette. Er trug ein lilafarbenes Basecap und eine schwarze Sonnenbrille.

Die Kriminalpolizei des Sassnitzer Reviers setzt auf diese Aufzeichnungen und bittet die Bevölkerung um Unterstützung. Wer den Mann identifizieren kann oder mögliche Aufenthaltsorte kennt, wird gebeten, sich an das Polizeirevier Sassnitz, Tel.038392/3070, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu wenden. Hinweise nimmt auch die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de entgegen.Lesen Sie auch: Betrug auf Rügen: Rentner verliert 4000 Euro an Schein-Handwerker

Von Udo Burwitz