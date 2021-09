Polizei findet große Mengen an Cannabis bei Kontrolle in Bergen 

Bergen

Bei einer Kontrolle in Bergen auf Rügen am Samstagabend hat die Polizei größere Mengen an Cannabis gefunden. Beamte fanden bei den drei Insassen geringe Mengen an Betäubungsmitteln. Als sie dann das Auto durchsuchten, fanden sie einen Beutel mit Cannabis. Aufgrund der großen Mengen an beschlagnahmten Betäubungsmitteln ließ das Amtsgericht Stralsund die Wohnung des 21-jährigen Fahrers und die seiner 21-jährigen und 20-jährigen Mitfahrer durchsuchen. Dabei konnten weitere erhebliche Mengen an Cannabis beschlagnahmt werden. Gegen die Männer wird nun wegen des Verdachts des Handels und des Besitzes von Betäubungsmitteln ermittelt.

Von RND/cst