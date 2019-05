Bergen

In der Nacht zu Dienstag beschädigten nach gegenwärtigen Erkenntnissen Unbekannte einen Unterstand für Einkaufskörbe auf dem Parkplatz eines Super- und nahe gelegenen Baumarktes in der Ringstraße in Bergen auf Rügen. Das teilte jetzt die Stralsunder Polizeiinspektion mit. Mehrere Plexiglasscheiben wurden zerstört, wodurch ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro entstand. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Die Kriminalpolizei ist an der Sache dran und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Angaben zu möglichen Tätern machen können, können sich unter der Telefonnummer 03838/810221 an den zuständigen Sachbearbeiter oder unter der Telefonnummer 03838 / 81 00 an das Polizeihauptrevier in Bergen, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de wenden.

Jens-Uwe Berndt