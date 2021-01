Ein jähes Ende fand am Dienstagabend eine Geburtstagsfeier in Bergen auf Rügen. Sechs Personen aus unterschiedlichen Haushalten nahmen teil und verstießen damit gegen die Corona-Landesverordnung. Die Polizei schritt ein und beendete die Feier.

Polizei löst Geburtstagsfeier in Bergen auf

Polizei löst Geburtstagsfeier in Bergen auf

Kostenlos bis 18:19 Uhr Polizei löst Geburtstagsfeier in Bergen auf