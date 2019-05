Altefähr/Stralsund

Die Polizei hat bei zwei Jugendlichen in Stralsund umfangreiches Diebesgut sichergestellt. Die beiden 17-Jährigen konnten nach einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus in Altefähr Anfang April als Tatverdächtige ermittelt werden. Im Zusammenhang mit dem Einbruch führte die Polizei Durchsuchungen bei den beiden durch. Dabei stellten die Beamte diverse Gegenstände sicher und bittet um Mithilfe bei der Suche nach den rechtmäßigen Eigentümern.

Auf frischer Tat ertappt

Die beiden Jugendlichen wurden Anfang April als Tatverdächtige eines Wohnungseinbruchs in Altefähr von Polizeibeamten vorläufig festgenommen. Sie hatten versucht, in ein Wohnhaus im Kirchweg in Altefähr einzubrechen, wurden dabei aber von der Bewohnerin überrascht und ergriffen die Flucht. Die Frau hatte sofort die Polizei verständigt. Die eingesetzten Beamten griffen die beiden Jugendlichen, auf die die Täterbeschreibung passte, am Ortsteingang von Stralsund auf.

Eigentümer für 34 Gegenstände gesucht

Im Zusammenhang mit dem Einbruch führte die Polizei die Durchsuchungen bei den Jugendlichen. Zu dem umfangreichen Diebesgut, dass die Beamten dabei sicherstellten, gehören unter anderem vier Smartphones der Marken Samsung und HTC, mehrere Armbanduhren, zwei schwarze Lautersprecherboxen der Marken Cigii und JBL sowie eine Sony-Fotokamera, Modell DSC-HX350. Außerdem wurden diverse Schmuckgegenstände beschlagnahmt, darunter zwei „Froschkopf“-Ohrstecker, 925er Silber, zwei Ohrstecker §blauer Stern“, ebenfalls 925er Silber sowie eine Armbanduhr von „Calypso“ mit Gravur „16.07.2016“ und eine schwarz-goldene Damenarmbanduhr an einem schwarzen Kordelband (komplette Liste bei der Polizei). Wie die Polizei mitteilt, konnte für insgesamt 34 der sichergestellten Gegenstände bisher nicht ermittelt werden, wem sie gehören. Wer Hinweise geben kann, wendet sich an das Kriminalkommissariat Stralsund, Tel. 03831/2830214, oder an das Polizeihauptrevier der Hansestadt, Tel. 03831/28900.

Udo Burwitz