Polizei stoppt Alkohol- und Drogensünder in Bergen und Garz

Bergen/Garz

Eine satte Geldstrafe und Fahrverbot droht zwei Männern auf Rügen. Die beiden Autofahrer zog die Polizei am Freitag in Bergen und Garz aus dem Verkehr. Nach durchgeführten Tests wird gegen sie wegen des Verdachts unter dem Einfluss von Alkohol beziehungsweise Drogen gefahren zu sein, ermittelt.

0,88 Promille am Morgen intus

Gegen 7 Uhr hielten Beamte in der Gingster Chaussee in Bergen einen Pkw Opel an. Bei der Kontrolle bemerkten sie, das der 65-jährige Fahrer von der Insel nach Alkohol roch und den vermutlich vor Fahrtantritt konsumiert hatte. Eine Atemalkoholmessung bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von 0,88 Promille. Die Beamten untersagten dem Senior die Weiterfahrt und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Tricksen mit Wasser flog auf

Rund drei Stunden später stoppten Polizeibeamte in der Wendorfer Straße in Garz ein Pkw VW für eine Kontrolle. Da sich beim 31-jährigen Fahrer, ebenfalls ein Insulaner, Anhaltspunkte für einen zeitnahen Konsum von Betäubungsmitteln ergaben, wollten die Beamten einen Drogenvortest durchführen. Der Fahrzeugführer versuchte zu tricksen, indem er den Polizisten Wasser anstelle seines Urins zur Überprüfung überreichen wollte. Die Beamten ließen sich jedoch nicht in die Irre führen und am Ende zeigte der Drogenvortest ein positives Ergebnis auf Cannabis und Amphetamin an. Auch dem 31-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und das entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Beiden Männern wurde zudem durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Wenn deren Untersuchung die Ergebnisse der Vortests bestätigen, müssen beide Fahrzeugführer mit einer Geldbuße von mindestens 500 Euro, einem Fahrverbot und dem Eintrag von zwei Punkten ins Flensburger Verkehrszentralregister rechnen.

Von OZ