Polizei stoppt Raser in Karow

Wer rast, muss vorübergehend zu Fuß gehen. Das droht einem Mercedes-Fahrer auf der Insel Rügen, der am Mittwoch in Karow viel schneller als erlaubt unterwegs war. Die Polizei zog den Raser aus dem Verkehr.

In 50er-Zone mit 94 km/h gemessen

Ins Netz ging der Temposünder Beamten des Polizeihauptreviers Bergen, die am Mittwoch eine Geschwindigkeitskontrolle auf der Landesstraße 293 in Karow durchführten. In der Ortschaft gilt Tempo 50. Der Mercedes-Fahrer, ein 52-Jähriger aus Bergen, wurde mit Tempo 94 gemessen. Nach Abzug der gesetzlich vorgeschriebenen Toleranz verbleibe eine vorwerfbare Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit um 41 km/h, teilt die Polizei mit. Der Bergener muss nun mit einem Fahrverbot von einem Monat, zwei Punkten im Flensburger Verkehrszentralregister und einer Geldbuße von mindestens 200 Euro rechnen.

Der Mercedes-Fahrer war nicht der einzige Temposünder. Bei der etwa eineinhalb Stunden durchgeführten Kontrolle stellten die Beamten insgesamt 18 Geschwindigkeitsüberschreitungen fest.

