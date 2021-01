Polizei stoppt Rauschfahrten auf Rügen

Poseritz/Sellin

Die Polizei hat auf der Insel Rügen am Dienstag zwei junge Autofahrer (18 und 20 Jahre alt) aus dem Verkehr gezogen, die der Rauschfahrt beschuldigt werden. Die jungen Männer mussten sich einem Drogenvortest unterziehen, der ein positives Ergebnis anzeigte. Gegen beide wird nun wegen des Verdachts des Führens eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ermittelt.

18-Jährigen in Poseritz gestoppt

Am Nachmittag stoppten Beamte des Polizeihauptreviers Bergen in Poseritz gegen 15.15 Uhr einen Pkw VW. Bei der Kontrolle hegten die Beamten den Verdacht, dass der 18-jährige Fahrer, ein Insulaner, zeitnah Betäubungsmittel konsumiert hatte und vermutlich noch unter Drogeneinfluss stand. Ein Vortest bestätigte den Verdacht und zeigte ein positives Ergebnis auf THC, den Wirkstoff von Cannabis, und Kokain an. Die Beamten untersagten dem 18-Jährigen die Weiterfahrt und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn ein.

Wegen auffälliger Fahrweise aus dem Verkehr gezogen

Wegen auffälliger Fahrweise hielten Beamte des Polizeireviers Sassnitz gegen 20 Uhr in der Straße Cliff am Meer in Sellin einen Pkw VW an. Der Fahrer, ein 20-Jähriger aus Bergen, musste sich einem Drogenvortest unterziehen. Der zeigte ein positives Ergebnis auf Amphetamin an. Auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Verfahren wegen des Verdachts der Drogenfahrt eingeleitet.

In beiden Fällen wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und durch Ärzte vorgenommen. Sollte sich das Ergebnis des Vortests bei der Untersuchung des Blutes bestätigt, müssen die jungen Insulaner mit einem erheblichen Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen, teilt die Polizei abschließend mit.

Von OZ