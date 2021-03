Barth/Putbus

Zwei Autofahrer sind am Dienstag von der Polizei in Pruchten (bei Ribnitz-Damgarten) und in Putbus (auf Rügen) gestoppt worden. Nach Angaben der Polizei standen beide Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Führerscheinstelle informiert.

Ein 65-Jähriger wurde von Beamten aus Barth kontrolliert, als er durch Pruchten fuhr. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 0,56 Promille. Auf Rügen wurde ein 20-Jähriger in Putbus gestoppt. Sein Fahrstil war den Beamten gegen 19.15 Uhr aufgefallen. Die Vermutung, er habe unter dem Einfluss von Betäubungsmittel am Straßenverkehr teilgenommen, bestätigte sich. Ein Drogenvortest ergab ein positives Ergebnis auf Amphetamin, Methamphetamin und Kokain, weshalb im Anschluss eine Blutprobenentnahme bei dem Mann erfolgte.

Der Mann war der Polizei nicht unbekannt, bereits am 11. Februar 2021 wurde er bei einer Verkehrskontrolle positiv auf Drogen getestet. Er muss sich nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Von OZ