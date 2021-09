Bergen

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Güttin (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist ein Anwohner verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen zündete der Mann am Sonntagabend in seiner Wohnung einen Stapel Zeitungen an, wie die Polizei am Montag mitteilte. Gegen ihn werde nun wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung ermittelt.

Nach Angaben der Polizei konnte der Mann das Feuer mit Hilfe anderer Anwohner - welche durch Feuermelder und Rauch auf den Brand aufmerksam geworden waren - selbstständig löschen. Er wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die übrigen Bewohner des Hauses blieben unverletzt.

45 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Dreschvitz, Bergen, Gingst, Sehlen, Rambin und Altefähr, sowie Rettungswagen und Notarzt waren vor Ort. Der Schaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Von RND/dpa