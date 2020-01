Bergen

Nach einem entsprechenden Zeugenhinweis konnte die Polizei in der Nacht von Montag zu Dienstag zwei mutmaßliche Einbrecher in Bergen stoppen. Die hatten sich an einem Mehrzweckgebäude in der Hermann-Matern-Straße zu schaffen gemacht, bevor die Beamten die beiden 25 und 26 Jahre alten Männer ergreifen konnten, als sie versuchten zu fliehen.

Sachschaden von etwa 500 Euro

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte Duo bereits sie zwei Fensterscheiben des Hauses, in dem eine Kindertagesstätte sowie Gewerbetreibende untergebracht sind, zerstört. Der entstandene Sachschaden wird gegenwärtig auf rund 500 Euro geschätzt.

Im Rahmen der Spurensuche und -sicherung wurde bei den Männern Einbruchswerkzeug gefunden. Darüber hinaus fanden die Beamten einen Teleskopschlagstock.

Verdacht: Versuchter Diebstahl mit Waffen

Nach Rücksprache mit der Stralsunder Staatsanwaltschaft und nach Abschluss aller kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Männer am Dienstagnachmittag wieder auf freien Fuß gelassen. Gegen sie wird wegen des Verdachtes des versuchten Diebstahls mit Waffen ermittelt.

Von Chris Herold