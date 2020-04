In Bergen auf der Insel Rügen stoppte die Polizei eine 16-Jährige, die mit einem Hoverboard auf der Straße unterwegs war. Weil das E-Board keine Zulassung für den öffentlichen Straßenverkehr und die Insulanerin keine Fahrerlaubnis dafür hatte, wurde gegen sie ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Hoverboards sind gerade für junge Leute ein kultiges Fortbewegungsmittel, in der Regel aber nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen. Das hat für eine 16-Jährige, die mit so einem E-Board in Bergen auf Rügen unterwegs war, jetzt Konsequenzen. Quelle: dpa