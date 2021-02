Polizei zieht Drogensünder auf Rügen aus dem Verkehr

Bergen

In Bergen haben Polizeibeamte am Donnerstagabend eine Rauschfahrt beendet. Sie stoppten gegen 21.15 Uhr in der Stralsunder Chaussee einen Pkw Audi. Bei der Verkehrskontrolle hegten die Beamten den Verdacht, dass der 20-jährige Fahrzeugführer, ein Insulaner, vermutlich zeitnah Betäubungsmittel konsumiert hatte. Ein Drogenvortest bestätigte dies und zeigte ein positives Ergebnis auf Kokain und Amphetamin an. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und von einem Arzt durchgeführt.

Betäubungsmittel beschlagnahmt

Zudem fanden die Beamten bei dem jungen Insulaner geringe Mann Betäubungsmittel und Konsumhilfen sowie ein Mittel zur Verfälschung eines Drogenvortests. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt. Gegen den 20-Jährigen wird nun wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln und des Verdachts des Führens eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ermittelt. Ihn erwarten ein erhebliches Bußgeld, ein Fahrverbot von mindestens einem Monat und der Eintrag von zwei Punkten ins Verkehrszentralregister in Flensburg.

Von OZ