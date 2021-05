Rügen

Berauscht und betrunken auf der Insel Rügen unterwegs: Zwei Fälle hatte die Polizei am Wochenende geahndet. Am Sonnabend, 15. Mai, entdeckten Polizeibeamte vom Bergener Revier einen auffälligen Fahrradfahrer in Putbus. Gegen 21.30 Uhr fuhr ein 38-Jähriger auf der Lauterbacher Straße Schlangenlinien.

„Der Anfangsverdacht, dass dieser Mann unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte, hatte sich schnell bestätigt. Ein Atemalkoholtest hatte einen Wert von 1,61 Promille ermittelt“, sagt Polizeisprecher Mathias Müller. Besonders pikant: Ab einem Wert von 1,60 Promille gilt das Fahren mit dem Rad im Straßenverkehr als Straftat. Die Weiterfahrt wurde untersagt, dem Mann wurde Blut entnommen. Die Polizisten nahmen eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr auf. Der Putbusser muss sich nun vor dem Gericht verantworten.

Weiterfahrt wurde untersagt

Wenige Stunden später, am 16. Mai um 0.05 Uhr, entdeckten Bergener Polizisten, wie ein Mann mit seinem VW über die Kreuzung L301/B196 fuhr, ohne auf den Verkehr auf der Vorfahrtsstraße zu achten und die Geschwindigkeit zu verringern. Bei der anschließenden Kontrolle räumte der 22 Jahre alte Fahrer die Einnahme von Betäubungsmitteln ein.

In diesem Fall handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit. „Ein entsprechender Vortest bei der Kontrolle war positiv. Auch in diesem Fall wurde eine Blutprobe zur weiteren Untersuchung entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt“, so der Polizeisprecher.

Verstoß gegen Landesverordnung

In dem Fahrzeug des Rüganers befanden sich insgesamt drei Personen. „Da sie alle aus unterschiedlichen Haushalten kommen, wurde gegen alle Personen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen die Corona-Landesverordnung eingeleitet“, so Mathias Müller.

Derzeit ist es nur erlaubt, Kontakt zu einer Person aus einem anderen Haushalt aufzunehmen. Dieser Sachverhalt wird der Bußgeldstelle des Landkreises mitgeteilt. Hier wird entschieden, wie hoch das Bußgeld ausfällt.

Von mo