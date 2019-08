Vilmnitz

An einer über 100 Jahre alten Grabumzäunung machten sich Unbekannte wahrscheinlich über Nacht zu schaffen, wie ein Friedhofsmitarbeiter in Vilmnitz am Morgen des 22. August feststellen musste. Hier fehlte der Eisenzaun einer Totengedenkstätte. Dieser fand sich abgetrennt und aufgestapelt in einem Gebüsch in der Umgebung wieder.

Der Tatzeitraum kann von Mittwoch, 18 Uhr bis Donnerstag, 9.30 Uhr eingegrenzt werden. Der Schaden wird mit etwa 500 Euro beziffert.

Die Kriminalpolizei in Bergen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer den versuchten Diebstahl beobachtet hat oder Angaben zu verdächtigen Personen machen kann, wird gebeten, sich bei der Bergener Polizei unter der Telefonnummer 03831/8100, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder der Internetwache www. Polizei.mvnet.de zu melden.

Von Wenke Büssow-Krämer