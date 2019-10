Putbus

Mit laut Atemalkoholmessung 3,41 Promille saß am Donnerstag eine 37-jährige Kraftfahrerin aus Putbus am Steuer ihres Mitsubishi. Nach einer Mitteilung eines Verkehrsteilnehmers gegen 21 Uhr über den Notruf, dass sich auf der Landesstraße 29 ein PKW in Schlangenlinien fahrend mehrfach von der Fahrbahn abzukommen drohte, stoppte die Polizei in der Putbusser Alleestraße.

Die Fahrt war für die junge Frau damit beendet. Die Polizei nahm ihr den Führerschein ab und ordnete eine Blutprobe an. Außerdem muss sie sich nun auf ein mehrmonatiges Fahrverbot wegen Trunkenheit im Straßenverkehr einstellen.

Diese Konsequenzen bekommt auch ein 31-jähriger Fahrzeugführer zu spüren, der kurze Zeit später in Stralsund mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Die Beamten stoppten den Skoda gegen 22 Uhr im Grünhufer Bogen. Ein Atemalkoholtest zeigte bei ihm 1,40 Promille an.

Von Wenke Büssow-Krämer