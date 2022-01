Rügenwalde

1397 wurde mit Erich (Erik) ein Angehöriger des Greifengeschlechtes mit den Kronen Dänemarks, Schweden und Norwegen gekrönt. Erich der Pommer ist der einzige seines Geschlechts, der versuchte, Großmachtpolitik zu betreiben, und das lange mit Erfolg. Für seine Familie wollte der eigentlich auf den Namen Bogislaw getaufte Sohn Wartislaw VII. eine Erbmonarchie im Norden begründen.

Aktuell ist Erik ein Filmstar. Denn der um 1382 in Rügenwalde geborene Herzog war Großneffe und Adoptivsohn der ebenso mächtigen wie politisch erfolgreichen Dänenkönigin Margarete I. (Margarete, 1353 -1412). Er spielt in der „Königin des Nordens“ eine Hauptrolle.

Margarete in dem Film „Königin des Nordens“ (Trine Dyrholm). Quelle: Splendid

Margarete schuf 1397 die Kalmarer Union aus Dänemark, Schweden und Norwegen. Als 14-Jähriger wurde der Greifenspross im schwedischen Kalmar als Unionskönig gekrönt. Er regierte als Erik VII. von Dänemark, Erik III. (Eirik III.) von Norwegen und Erik XIII. von Schweden. Die drei Länder hatten ihn in den Jahren seit 1386 einzeln als Herrscher anerkannt.

Die gemeinsame Krönung Erichs für alle drei Reiche war im Norden beispiellos, schätzt Jens Olesen, langjähriger Professor für nordische Geschichte in Greifswald, ein. Bis etwa 1400 war Margarete Vormund Erichs und sie blieb auch danach die bestimmende Persönlichkeit. Nach dem Tod seiner Stiefmutter 1412 regierte der Pommer allein das riesige Reich.

Kinderlosigkeit erschwerte die Nachfolge

Er heiratete 1406 in Lund Philippa, die erst zwölfjährige Tochter des englischen Königs Heinrich VI. Sie starb schon 1430 kinderlos. Laut den Bestimmungen der Kalmarer Union sollte einer der Söhne Erichs Nachfolger werden, sofern er einen gehabt hätte. Da das nicht der Fall war, versuchte Erich seinen Neffen Bogislaw IX. (um 1407/10 – 1446) als Nachfolger zu etablieren und so die Kronen an das Greifengeschlecht zu binden.

Wenn der König jemanden in den Adelsstand erhob, musste er sich ihm und Bogislaw verpflichten. Erich verlieh Bogislaw IX. mehrere Schlösser und die Insel Fünen als Lehen. Vergeblich bemühte sich Erich darum, für seinen Neffen eine Tochter des polnischen Königs als Gemahlin zu gewinnen.

Nach den norwegische Erbgesetzen war die Nachfolge eines Greifen zunächst gesichert. In den Wahlkönigreichen Dänemark und Schweden war das nicht so eindeutig. Zwei Urkunden von 1420 belegten, dass die pommersche Nachfolge auch in Schweden anerkannt war.

Großreich mit Hauptstadt Kopenhagen

Erich versuchte, die Union als Gesamtstaat mit Kopenhagen als Sitz der Verwaltung und Versammlungsort der großen Unionsversammlung zu regieren. Eine große Opposition gegen ihn gab es in seinen ersten Regierungsjahren nicht.

Das änderte sich in den 1430er -Jahren. Dazu trug bei, dass Erich in Schweden Güter neu an Landfremde, insbesondere Deutsche und Dänen, vergab. Der wichtigste Grund seines Scheiterns dürfte der lange, kostspielige und erfolglose Versuch gewesen sein, das Herzogtum Schleswig für Dänemark zu gewinnen. Am Ende der Auseinandersetzungen mit dem Grafen von Holstein und der mit diesem verbündeten Hanse stand 1435 eine Niederlage. Den Städtebund hatte er unter anderem durch Einführung des Öresundzolls 1426 (Sundzolls) verärgert.

Kaperkönig auf Gotland

1439 wurde Erich zunächst vom dänischen und dann vom schwedischen Reichsrat für abgesetzt erklärt, Norwegen folgte 1442. Erich lebte seit 1438 auf Gotland und wurde zum „Piratenkönig“. Er „führte gegen seine ehemaligen Untertanen einen wüsten Kaperkrieg, der zeitweise die Schifffahrt auf der gesamten Ostsee gefährdete“, so der Historiker Ludwig Biewer. Sein Versuch, mithilfe des Deutschen Ordens, dem er Gotland als Pfand anbot, seinen Thron wiederzugewinnen, scheiterte.

Erich kehrte 1449 nach Pommern zurück, nachdem er Gotland an eine dänische Flotte übergeben hatte. Als Herzog von Pommern-Stolp residierte er in Rügenwalde, wo er 1459 starb und begraben wurde. Versuche, auf seinen Thron zurückzukehren, scheiterten. Nach dem Tod Philippas 1430 soll König Erich bald darauf seine Konkubine Cäcilia, eine Hofdame seiner ersten Frau, geheiratet haben.

Bedeutender und besser als ihr Ruf

Ludwig Biewer hat dem Wirken des gescheiterten Königs 1997 insgesamt ein positives Zeugnis ausgestellt. Er habe den Einfluss des Adels zurückgedrängt, Städte privilegiert, die Verwaltung verbessert und die Geldwirtschaft gefördert. „Als Herrscher war er bedeutender und besser, als sein Ruf jahrhundertelang war.“ Biewer nimmt dabei auf das überwiegend negative Urteil früherer und schwedischer Geschichtsschreiber Bezug.

Um den Sundzoll ab 1426 zu erheben, hatte Erich in Helsingør die Festung Krogen bauen lassen. In der dänischen Stadt erinnert seit 1926 ein Brunnen mit einer Skulptur an den König. Erich gründete Landskrona und ließ in Malmö die Festung Malmöhus bauen. Die Stadt trägt seitdem den pommerschen Greifen in Wappen.

Schloss Rügenwalde Quelle: Eckhard Oberdörfer

Erich hat, wie es heißt, Pommern-Stolp gut regiert und erhebliche Mittel in seine Residenz investiert. Er sorgte für Modernisierung und Ausbau. Das Schloss mit dem 24 Meter hohen Turm an der Wipper ist heute das Wahrzeichen von Rügenwalde (Darlowo). 1929 wurde die einstige Greifen-Residenz Heimatmuseum. Bis 1935 folgte eine aufwendige Sanierung. Auch nachdem Hinterpommern und damit Rügenwalde 1945 Teil Polens wurde, blieb das Schloss Museum. Es wurde weiter investiert. Vor dem Schloss steht heute ein bronzenes Denkmal des Königs. Im Innern kann man Ballsaal, Rittersaal und Kapelle besichtigen.

Die Särge in der Fürstengruft von Rügenwalde, in der Mitte der 1888 erneuerte für König Erich Quelle: Eckhard Oberdörfer

Der 1888 erneuerte Sarkophag des Königs befindet sich in der Rügenwalder Marienkirche, in der Fürstengruft mit den Sarkophagen zweier pommerscher Herzoginnen. Einer gehört Elisabeth, der Gemahlin des letzten Greifenherzogs Bogislaw XIV., nach dessen Tod sie 1637 bis 1653 im Rügenwalder Schloss residierte.

Von Eckhard Oberdörfer