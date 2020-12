Port Sassnitz-Mukran überrascht Seeleute mit 500 Stollen

Mukran

Der Port Sassnitz-Mukran hat Seeleute auf Rügen, die durch die Corona-Pandemie auf ihren Schiffen „verbannt“ sind, zum bevorstehenden Fest überrascht. Auf Grund der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie dürfen die Besatzungen sowohl im Stadthafen Sassnitz als auch im Hafen Mukran nicht von Bord, ein Landgang ist für sie tabu. Um den Seeleuten in dieser Situation eine kleine Freude zu machen, hat der Verein Port Sassnitz-Mukran am Mittwoch 500 Schokoladenweihnachtsmänner und Stollen an sie verteilt.

„Egal ob Frachtschiff, Offshore-Serviceschiff oder Kreuzfahrtschiff – mit dieser kleinen Geste möchten wir allen Seemännern der Crews zeigen, dass sie zwar an Bord bleiben müssen, wir aber trotzdem an sie denken. Sie sind es, die mit ihrer Arbeit den internationalen Frachtverkehr weiterhin am Laufen halten, und sie machen einen großartigen Job“, sagte Harm Sievers, Vorsitzender des Port-Sassnitz-Mukran-Vereins bei der Übergabe der Weihnachtspräsente.

Anzeige

Luxusliner-Trio seit Wochen in Mukran

Die gab es unter anderem für die Besatzungen der Luxusliner „ Viking Sun“, „ Viking Star“ und „Viking Sky“. Die drei Kreuzfahrtschiffe der Reederei Viking Ocean Cruises prägen seit Wochen das Bild im Hafen Mukran mit und bieten einen imposanten Anblick. Nach dem durch die Pandemie verursachten Zusammenbruch des Kreuzfahrtmarktes hat die Reederei die jeweils 228 Meter langen Schiffe Kurs auf Rügen nehmen lassen, um sie dort zu „parken“. Die „ Viking Sun“ traf bereits Anfang September ein, wenig später folgten die Schwesternschiffe. Zunächst abwechselnd vor Mukran auf Reede, liegen alle drei Schiffe jetzt im Hafen.

Lesen Sie auch: Corona auf Rügen: So können Sie sich auf der Insel testen lassen

Für die auf ein Minimum reduzierten Besatzungen der Kreuzfahrtschiffe war des eine gelungene Überraschung, die der Verein Port Sassnitz-Mukran ihnen zum Fest bereitete. Der Verein wurde 2010 gegründet. Ihm gehören regionale, überregionale und internationale Unternehmen unter anderem aus den Bereichen Transport und Logistik, Offshore sowie maritime Dienstleistungen an. Ziel dieses Netzwerkes ist es, den maritimen Gewerbestandort Sassnitz-Mukran sowie den Stadthafen in Sassnitz zu fördern.

Von OZ