Dank einer Stiftung des 1929 im hinterpommerschen Kreis Lauenburg geborenen Nuklearmediziners Dagobert Nitz kann die Historische Kommission für Pommern künftig alle zwei Jahre einen nach dem Stifter benannten Forschungspreis für herausragende Dissertationen oder Habilitationen auf dem Gebiet der Landesgeschichte verleihen. Er ist mit 5000 Euro dotiert.

Kritik an Aufgabe der Landesgeschichte durch Uni Greifswald

Wie Prof. Haik Porada, der Vorsitzende der Historischen Kommission für Pommern, bei der ersten Preisverleihung in Demmin sagte, wolle man „ein Zeichen für eine Erhaltung archäologischer und regionalgeschichtlicher Kompetenz in Vorpommern setzen, ohne die auch die Kooperation mit unseren polnischen Partnern in Stettin und Hinterpommern eines Tages nicht mehr möglich sind.“ Denn leider habe sich die Universität Greifswald in „überaus kurzsichtiger Weise von ihrer großen ur- und frühgeschichtlichen und landesgeschichtlichen Forschungstradition“ verabschiedet.

Dagobert Nitz (links) verleiht den Preis an Andreas Kieseler Quelle: eob

Betreuer der Preisträgerarbeiten von Andreas Kotula und Andreas Kieseler sind die früher in Greifswald wirkenden Professoren Thomas Terberger ( Göttingen) und Felix Biermann ( Stettin). Kotula hat sich mit der Siedlung Neuwasser (Dąbki) bei Rügenwalde (Darłowo) in der späten Mittelsteinzeit (vor etwa 7000 bis 6000 Jahren) beschäftigt. Diese sei ein besonders wichtiger Ort für den Technologietransfer zwischen Regionen gewesen, führte Kotula aus. Das belegte er unter anderem mit Keramik- und Lampenfunden. Innovativ hätten die Bewohner östliche und westliche Einflüsse verarbeitet.

Andreas Kieseler befasste sich mit dem früh- und hochmittelalterlichen Burgenbau der Slawen nicht nur in Pommern. Es gebe drei Phasen, die unterschiedliche Herrschaftsstrukturen und wirtschaftliche Situationen belegten, so Kieseler. So belegten die nach 1000 entstandenen Großburgen wirtschaftlichen Aufschwung und Bevölkerungswachstum.

Andreas Kotula, Dagobert Nitz, Andreas Kieseler, Vorpommernstaatsekretär Patrick Dahlemann und der Vorsitzende der Gesellschaft für pommersche Geschichte, Wilfried Hornburg, nach der Verleihung des Dr.-Dagobert-Nitz-Forschungspreises mit Corona-Abstand Quelle: Eckhard Oberdörfer

