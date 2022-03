Sassnitz

Auf Rügen wird es im Herbst eine Premiere geben: In Sassnitz sollen erstmals die „Literaturtage Rügen“ stattfinden. Drei Tage lang sind im Grundtvighaus an der Seestraße Lesungen, Diskussionen und Filmvorführungen geplant. Inhaltlich soll sich dabei alles um die ostdeutsche Identität drehen, die vom 4. bis zum 6. November Schwerpunktthema sämtlicher Veranstaltungen dieses neuen Festivals sein wird.

„Wir werden dabei selbstverständlich auch einen Blick zurück werfen“, sagt Sebastian Orlac. Der Drehbuchautor lebt in Berlin und auf Rügen und hat die Idee für das Literatur-Festival entwickelt. Aber es wird nicht nur einen literarischen Rückblick auf die vergangenen 30 Jahre geben. „Wir wollen ergründen, was das Ostdeutsche heute ausmacht und was davon in 30 Jahren übrig bleiben könnte“, so der 51-jährige Künstler. „Wie stellen wir uns die Zukunft vor?“

Ein „Ossi“ beobachtet die „Wessis“

Grundlage für Diskussionen sollen die Werke mehrerer Autoren sein, die Sebastian Orlac nach Sassnitz eingeladen hat. Matthias Jügler ist einer von ihnen. Er wird aus seinem Roman „Die Verlassenen“ über die Kindheit in der DDR lesen. Torsten Schulz, der sich einen Namen als Autor des Romans „Boxhagener Platz“ machte, hat sein neuestes Werk im Gepäck, ein Roman voller skurriler Episoden, dem er den Titel „Öl und Bienen“ gegeben hat. Der aus Schwerin stammende Schriftsteller Gregor Sander wird dabei sein, der 2013 für seinen Erzählband „Winterfisch“ mit dem Deutschen Erzählpreis ausgezeichnet wurde und unter anderem das Drehbuch zum Film „Was gewesen wäre“ schrieb.

In Sassnitz präsentiert er mit seinem Buch „Lenin auf Schalke“ eine andere Perspektive auf die deutschen Ost-West-Beziehungen. Sein Protagonist macht sich auf in den Westen und schildert das Leben der „Wessis“ aus dem Blickwinkel eines „Ossis“. Dabei erkennt er vieles von dem, was er in seiner Heimatstadt Stralsund unmittelbar nach der sogenannten Wende erlebte.

Lichtspiel-Verein zeigt „Stilles Land“

Ein „wildes, starkes und tröstliches Buch über die Trostlosigkeit“ nennt die Süddeutsche Zeitung den Roman „34. September“ von Angelika Klüssendorf. Sie wird während der „Literaturtage Rügen“ ebenfalls aus ihrem Buch lesen und mit den Lesern und Zuhörern ins Gespräch kommen. Dazu wird auch während einer Podiumsdiskussion mit den Schriftstellern ausreichend Gelegenheit sein. „Zukunft Lesen. 1992 – 2022 – 2052. Was wir waren, wer wir werden“, lautet der Titel, den Sebastian Orlac dieser Veranstaltung gegeben hat. Moderiert wird sie von der Berliner Journalistin Carolin Würfel, die unter anderem für die Wochenzeitung „Die Zeit“ schreibt. Eingeladen ist auch Regisseur Andreas Dresen. Sein Film „Stilles Land“ von 1992 wird während des Festivals in Kooperation mit dem Lichtspielverein gezeigt.

Sebastian Orlac plant das erste Rügener Literaturfestival auf der Insel Quelle: Maik Trettin

Warum ein Literaturfestival? Und warum in Sassnitz? Kann das hier funktionieren? Sebastian Orlac glaubt daran. „Wohl kein anderer Ort der Insel wird in der Literatur so häufig erwähnt wie Sassnitz.“ Neben dem Fontane-Klassiker „Effi Briest“ tauche die heutige Stadt auch in vielen anderen Romanen, Reiseschilderungen und Veröffentlichungen immer wieder auf – viel häufiger zum Beispiel als viele der heutigen Badeorte. Und: Nirgends auf der Insel gibt es so viele Buchläden wie in Sassnitz, wo insgesamt vier Läden Lesestoff anbieten. „Ich könnte mir gut vorstellen, dass auch Aktionen wie ,Eine Stadt liest ein Buch’ hier in Sassnitz gut funktionieren.“

Zirkel schreibender Arbeiter

Literatur habe in der Stadt offenbar traditionell einen hohen Stellenwert genossen. Legendär ist der äußerst aktive und erfolgreiche Sassnitzer „Zirkel schreibender Arbeiter“. Den gibt es zwar mittlerweile nicht mehr. Aber Sebastian Orlac will versuchen, junge Sassnitzer für das Schreiben zu begeistern. „Ich könnte mir vorstellen, in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv eine Schreibwerkstatt im Rahmen der Literaturtage zu organisieren.“ Schüler könnten dann Briefe an sich selbst schreiben. Darin könnten sie schildern, wie sie sich in 30 Jahren sehen. Die Briefe könnte man 30 Jahre lang sicher verwahren und sie dann wieder hervorholen. Doch ob die Aktion so oder ähnlich umgesetzt werden kann, steht noch nicht fest. „Da arbeite ich zurzeit noch dran.“

Sebastian Orlac ist selbst ein Schreibender. Neben der Literatur zieht es ihn auch immer wieder zu Film und Fernsehen. Orlac hat für verschiedene Produktionen die Drehbücher geschrieben, so unter anderem für die ZDF-Reihe „Lotta“ mit Josefine Preuß in der Titelrolle. Dass er sich ausgerechnet hier für die Lese-Kultur einsetzt, hat mehrere Gründe. In erster Linie ist es natürlich das Metier, in dem er beruflich zu Hause ist, zum einen scheine es hier – wie schon erwähnt – ein Interesse an Literatur zu geben.

Gefördertes Projekt

Orlac pendelt seit Jahren zwischen Berlin und Rügen. „Nur als Gast hierher zu kommen und gar nichts zu machen, fand ich blöd.“ Beim Literarischen Colloqium in Berlin stieß er auf ein Projekt namens „Und seitab liegt die Stadt“, das die Förderung literarischer Veranstaltungen in kleinen Orten mit weniger als 20 000 Einwohnern zum Ziel hat. Darüber wird das Festival, als dessen Veranstalter das Mehrgenerationenhaus „Grundtvighaus“ verantwortlich zeichnet, finanziert.

„Wir wollen damit nicht nur die Rüganer erreichen, sondern auch die Gäste“, wünscht sich Sebastian Orlac. Warum die Literaturtage dann im November und nicht in der Saison stattfinden? „Zu der Zeit sind in Berlin noch Herbstferien“, sagt Orlac. Insofern könnte das Festival auch für Literaturinteressierte vom Festland interessant sein. Wenn die Premiere im November gut läuft, kann er sich durchaus vorstellen, dass bei künftigen Literaturtagen die Lesungen nicht nur in Sassnitz, sondern auch an anderen Orten der Insel stattfinden.

Von Maik Trettin